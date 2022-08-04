В Мьянме 33-летняя слониха родила уникального детеныша (видео)

В поселке Таунгуп штата Ракхайн на западном побережье Мьянмы родился редкий белый слон, который в стране, где преобладают буддисты, считается благословенным существом, сообщает Metro.

Несмотря на то, что животное появилось на свет в 6:30 утра 23 июля, о его рождении стало известно только сейчас. Вес слоненка – около 80 кг, а его рост составляет приблизительно 70 см.

"У него глаза жемчужного цвета, спина в форме ветки подорожника, белая шерсть, характерный хвост, благоприятные сюжетные знаки на коже, пять ногтей на передних ногах и четыре – на задних и большие уши", – перечислили сотрудники основные характеристики, присущие белым слонам и обнаруженные у новорожденного.

На кадрах, опубликованных государственным телевидением, видно, как малыш следует за своей матерью к реке, его обрызгивают водой смотрители, а затем новорожденный кормится от слонихи.

Мать уникального слоненка – 33-летняя Зар Нан Хла – содержится на лесозаготовительном предприятии

Белые слоны почитаются как символы удачи и власти в большей части Юго-Восточной Азии. На самом деле, животные когда-то так высоко ценились, что страны воевали из-за них. В XVI веке даже разразилась война между Сиамой и Бирмой – ныне Таиландом и Мьянмой – из-за спроса на двух белых слонов.

Древние правители региона приобретали их столько, сколько могли, чтобы увеличить свое состояние. Но разорительные затраты на содержание животных в должной роскоши породили современное выражение, согласно которому "белый слон" – это бесполезная, хотя и красивая вещь.

По данным государственных СМИ, в настоящее время шесть белых слонов находятся в неволе в построенной военными столице Нейпьидо. Туда их привезли, в основном, из штата Ракхайн и южного региона Иравади.

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