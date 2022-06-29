Слоненок чуть не затоптал модель во время фотосессии (видео)

Девушка объяснила, что слоненку всего три месяца, и он просто хотел поиграть

Модель из Нью-Йорка Меган Милан попала в курьезную ситуацию в Чиангмае (Таиланд) во время фотосессии со слонами, которая чуть не закончилась для нее травмами. В Сети появилось видео, как во время съемок модель из Нью-Йорка и Лос-Анджелес была атакована слоненком.

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На кадрах можно увидеть, как девушка позирует рядом с группой слонов и пытается сдержать смех, когда слоненок начинает толкать и толкать ее. Не осознавая своей силы, животное толкает Милан на землю и плюхается на нее сверху.

Несмотря на кажущуюся серьезность ситуации и внушительный вес слоненка, девушка избежала травм и не пострадала.

"Как вы все видите, мы просто играли. Этому малышу всего три недели! – написала Милан в своем Instagram.

Девушка также поделилась результатами фотосессии, на которых позирует в дизайнерском наряде в обнимку со слоном.

"Любовь и счастье", – подписала она снимки.

Напомним, ранее принцесса Евгения показала фото своего сына Августа в окружении слонов. Правда, животные были ненастоящими.