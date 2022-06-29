Слоненя мало не затоптало модель під час фотосесії (відео)

Дівчина пояснила, що слоненяті всього три місяці, і він просто хотів пограти

Модель із Нью-Йорка Меган Мілан потрапила в курйозну ситуацію в Чіангмаї (Таїланд) під час фотосесії зі слонами, яка мало не закінчилася для неї травмами. У мережі з'явилося відео, як під час зйомок модель із Нью-Йорка та Лос-Анджелес атакувало слоненятко.

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На кадрах можна побачити, як дівчина позує поруч із групою слонів і намагається стримати сміх, коли слоненя починає штовхати її. Не усвідомлюючи своєї сили, тварина штовхає Мілан на землю і плюхається зверху.

Попри серйозність ситуації і вагу слоненя, дівчина уникла травм і не постраждала.

"Як ви все бачите, ми просто грали. Цьому малюкові всього три тижні!" — написала Мілан у своєму Instagram.

Дівчина також поділилася результатами фотосесії, на яких позує у дизайнерському вбранні, обійнявшись зі слоном.

"Любов та щастя", — підписала вона знімки.

Нагадаємо, раніше принцеса Євгенія показала фото свого сина Августа в оточенні слонів. Щоправда, тварини були несправжні.