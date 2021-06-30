Хлопчик і слони: Принцеса Євгенія показала нові знімки чотиримісячного сина

31-річна принцеса Євгенія є покровителькою зоозахисної організації Elephant Family

Принцеса Євгенія показала нові знімки свого чотиримісячного сина Августа. Кузина принців Гаррі та Вільяма прогулялася з малюком у парку. І опублікувала фотографії у своєму Instagram.

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Принцеса є покровителькою організації Elephant Family, яка спільно із фондом The Real Elephant Collective влаштувала тематичну виставку в лондонських парках. В один з них, Грін-парк, внучка королеви Єлизавети II і вирушила разом з чотиримісячним сином Августом.

[ + – ] Принцеса Євгенія із сином у Грін-Парку

Євгенія показала малюкові деревʼяні статуї слонів, а їх у парку встановили ціле стадо, понад сто штук і повідомила, що один з них — тезка її сина.

"У стаді є чудове слоненя на імʼя Ассам Август, і мені було дуже приємно познайомити з ним мого Августа", — написала вона.

[ + – ] Статуї слонів у Грін-парку

Підписники принцеси зазначили, що її малюк підріс і дуже милий. З моменту народження сина Євгенія та її 35-річний чоловік Джек Бруксбенк регулярно діляться знімками малюка в соцмережах.

Хоч принцеса і є членом королівської сімʼї з усім вантажем обовʼязків, але вона не дотримується королівського протоколу, коли справа стосується соцмереж та її сімʼї. Вона постить фотографії чоловіка і сина в неформальній обстановці, чого не буває у випадку з принцом Вільямом.

Нагадаємо, наразі Євгенія проживає в котеджі Фрогмор, який раніше займав принц Гаррі із сімʼєю. І саме з ним вона дружна. Уже відомо, що бунтівний принц зупиниться в її будинку, коли прибуде в Лондон на відкриття памʼятника своїй матері.