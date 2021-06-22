Прихистить принцеса Євгенія: принц Гаррі днями прибуде до Британії

Принц буде відкривати статую своєї матері, принцеси Діани в Кенсінгтонському палаці 1 липня

Принц Гаррі може повернутися до Великобританії вже протягом наступних 24 годин і збирається зупинитися в будинку своєї кузини, принцеси Євгенії у Фрогмор-котеджі, де жив із сім'єю до того, як поїхав у США. Про це пише Daily Mail.

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1 липня принц Гарі і принц Вільям відкриватимуть статую своєї матері, принцеси Діани, в Кенсінгтонському палаці. Однак, перед тим, як з'явитися на публіці, Гаррі доведеться підкоритися британським правилами карантину і провести 10 днів у самоізоляції.

36-річний принц прибуде до Великобританії сам. Меган Маркл, їхній син Арчі і новонароджена дочка Лілібет залишаться в Каліфорнії, у їхньому маєтку за 14 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Фрогмор-гаус, або котедж Фрогмор, розташований на території Віндзорського парку. Гаррі і Меган Маркл отримали ключі від будинку в ролі подарунка на весілля від королеви, після того, як за чутками, відмовилися жити в одному палаці з принцом Вільямом і його сім'єю. Гаррі затіяв дорогий ремонт, який обійшовся двору в майже три мільйони фунтів.

Гроші взяли з так званого суверенного гранту — фіксованого відсотка прибутку "Власності Корони" — головного джерела відомих королівських доходів. Втім, після того як принц вирішив покинути батьківщину і жити з родиною в Каліфорнії, їм довелося повернути ці гроші.

У листопаді минулого року ключі від Фрогмор-гауса перейшли принцесі Євгенії та її чоловікові Джеку Бруксбенку. Тепер саме вона займає котедж і вже тут народився їхній первісток Август.

[ + – ] Принцеса Євгенія з чоловіком і сином у саду Фрогмор-гауса/Усі фото: Instagram princesseugenie

Принцеса Євгенія, мабуть, єдина з королівської сім'ї, яка продовжує підтримувати відносини з принцом Гаррі і його дружиною. Коли той приїжджав на похорони діда, принца Філіпа, він також скористався її гостинністю. Для Гаррі в той раз відокремили частину будинку, щоб він спокійно дотримувався режиму ізоляції. Цього разу його кузина вчинить так само.

ЗМІ сподіваються, що сини принцеси Діани, зустрівшись на відкритті статуї на честь її 60-річчя, нарешті зможуть поспілкуватися і "розтопити лід у відносинах". Однак, принци не бачилися з похорону свого діда. І, якщо вірити таблоїдам, їхні відносини все ще досить прохолодні.