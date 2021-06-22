Приютит принцесса Евгения: принц Гарри на днях прибудет в Британию

Принц будет открывать статую своей матери, принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце 1 июля

Принц Гарри может вернуться в Великобританию уже в течение следующих 24 часов и собирается остановиться в доме своей кузины, принцессы Евгении в Фрогмор-коттедже, где жил с семьей до того, как уехал в США. Об этом пишет Daily Mail.

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1 июля принц Гарри и принц Уильям будут открывать статую своей матери, принцессы Дианы, в Кенсингтонском дворце. Однако перед тем, как появиться на публике, Гарри придется подчиниться британским правилам карантина и провести 10 дней в самоизоляции.

36-летний принц прибудет в Великобританию сам. Меган Маркл, их сын Арчи и новорожденная дочь Лилибет останутся в Калифорнии, в их имении за 14 миллионов долларов.

Напомним, Фрогмор-хаус, или коттедж Фрогмор, находится на территории Виндзорского парка. Гарри и Меган Маркл получили ключи от дома в качестве подарка на свадьбу от королевы, после того, как по слухам, отказались жить в одном дворце с принцем Уильямом и его семьей. Гарри затеял дорогостоящий ремонт, который обошелся двору в почти три миллиона фунтов.

Деньги взяли из так называемого суверенного гранта — фиксированного процента прибыли "Собственности Короны" — главного источника известных королевских доходов. Впрочем, после того как принц решил покинуть родину и жить с семьей в Калифорнии, им пришлось вернуть эти деньги.

В ноябре прошлого года ключи от Фрогмор-хауса перешли принцессе Евгении и ее супругу Джеку Бруксбэнку. Теперь именно она занимает коттедж и уже здесь родился их первенец Август.

[ + – ] Принцесса Евгения с мужем и сыном в саду Фрогмор-хауса/Все фото: Instagram princesseugenie

Принцесса Евгения, пожалуй, единственная из королевской семьи, которая продолжает поддерживать отношения с принцем Гарри и его женой. Когда тот приезжал на похороны деда, принца Филиппа, он также воспользовался ее гостеприимством. Для Гарри в тот раз отделили часть дома, чтобы он спокойно соблюдал режим изоляции. В этот раз его кузина поступит также.

СМИ надеются, что сыновья принцессы Дианы, встретившись на открытии статуи в честь ее 60-летия, наконец, смогут пообщаться и "растопить лед в отношениях". Однако принцы не виделись с похорон своего деда. И, если верить таблоидам, их отношения все еще весьма прохладны