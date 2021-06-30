Мальчик и слоны: Принцесса Евгения показала новые снимки четырехмесячного сына

31-летняя принцесса Евгения является покровительницей зоозащитной организации Elephant Family

Принцесса Евгения показала новые снимки своего четырехмесячного сына Августа. Кузина принцев Гарри и Уильяма прогулялась с малышом в парке. И опубликовала фотографии в своем Instagram.

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Принцесса является покровительницей организации Elephant Family, которая совместно с фондом The Real Elephant Collective устроила тематическую выставку в лондонских парках. В один из них, Грин-парк, внучка королевы Елизаветы II и отправилась вместе с четырехмесячным сыном Августом.

[ + – ] Принцесса Евгения с сыном в Грин-Парке

Евгения показала малышу деревянные статуи слонов, а их в парке установили целое стадо, более ста штук и сообщила, что один из них – тезка ее сына.

"В стаде есть замечательный слоненок по имени Ассам Август, и мне было очень приятно познакомить с ним моего Августа", — написала она.

[ + – ] Статуи слонов в Грин-парке

Подписчики принцессы отметили, что ее малыш подрос и очень мил. С момента рождения сына Евгения и ее 35-летний муж Джек Бруксбэнк регулярно делятся снимками малыша в соцсетях.

Хоть принцесса и является членом королевской семьи со всем грузом обязанностей, но она не соблюдает королевский протокол, когда дело касается соцсетей и ее семьи. Она постит фотографии мужа и сына в неформальной обстановке, чего не бывает в случае с принцем Уильямом.

Напомним, сейчас Евгения проживает в коттедже Фрогмор, который ранее занимал принц Гарри с семьей. И именно с ним она дружна. Уже известно, что мятежный принц остановится в ее доме, когда прибудет в Лондон на открытие памятника своей матери.