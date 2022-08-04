У М'янмі 33-річна слониха народила унікальне дитинча (відео)

У селищі Таунгуп штату Ракхайн на західному узбережжі М'янми народився рідкісний білий слон, який у країні, де переважають буддисти, вважається благословенною істотою, повідомляє Metro.

Незважаючи на те, що тварина з'явилася на світ о 06:30 23 липня, про її народження стало відомо лише зараз. Вага слоненя — майже 80 кг, а його зріст становить приблизно 70 см.

"У нього очі перлинного кольору, спина у формі гілки подорожника, біла шерсть, характерний хвіст, сприятливі сюжетні знаки на шкірі, п'ять нігтів на передніх ногах і чотири — на задніх та великі вуха", — перерахували співробітники основні характеристики, властиві білим слонам і помічені в новонародженого.

На кадрах, опублікованих державним телебаченням, видно, як малюк слідує за своєю матір'ю до річки, його оббризкують водою доглядачі, а потім немовля годується від слонихи.

Мати унікального слоненя — 33-річна Зар Нан Хла — утримується на лісозаготівельному підприємстві.

Білі слони шануються як символи удачі та влади у більшій частині Південно-Східної Азії. Насправді тварини колись так високо цінувалися, що країни воювали через них. У XVI столітті навіть вибухнула війна між Сіамою і Бірмою — нині Таїландом і М'янмою — через попит на двох білих слонів.

Стародавні правителі регіону купували їх стільки, скільки могли, щоб збільшити свої статки. Але руйнівні витрати на утримання тварин у належній розкоші породили сучасний вираз, згідно з яким "білий слон" — це марна, хоч і гарна річ.

За даними державних ЗМІ, наразі шість білих слонів перебувають у неволі в побудованій військовими столиці Нейп'їдо. Туди їх привезли, переважно, зі штату Ракхайн та південного регіону Іраваді.

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