Виявлено новий вид панди, який жив у Європі 6 млн років тому: якими вони були і чому зникли

Останні європейські панди були великими "слабаками", які не могли навіть їсти бамбук.

Ще 40 років тому на території Болгарії виявили верхнє ікло та верхній кутній зуб невідомої тварини. Ці зуби зберігалися в Болгарському національному музеї природної історії у Софії і досі їх ніхто не вивчав. Нове дослідження показало, що ці зуби належать новому виду панд, які жили на півдні Європи 6 млн років тому і ці тварини були останніми пандами в цьому регіоні, повідомляє Live Science.

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Аналіз зубів невідомої стародавньої тварини, яку провели болгарські вчені, показав, що вони належали новому виду панд, названому Agriarctos nikolovi. Вчені вважають, що ці древні панди не були прямими предками, а лише близькими родичами сучасної великої панди.

Дослідження показало, що зуби цієї панди не схожі на жодні зуби інших стародавніх панд, які жили в Європі. У більшості видів європейських панд зуби були меншими, ніж у сучасних великих панд, а значить вони були меншими за розміром від своїх нинішніх родичів. Але у панд виду Agriarctos nikolovi зуби були набагато більшими, а це означає, що за розміром вони були такими ж або трохи більшими, ніж сучасні великі панди.

[ + – ] Аналіз зубів невідомої стародавньої тварини, яку провели болгарські вчені, показав, що вони належали новому виду панд, названому Agriarctos nikolovi. Так ці панди могли виглядати Фото: Seneca-Guns

За словами палеонтолога Миколи Спасова, всі скам'янілі останки стародавніх європейських панд належать до періоду більш ніж 10 млн років тому. А зуби нової панди мають вік 6 млн років. Це означає, що ці тварини ймовірно були останніми пандами в Європі.

За словами Спасова, представники виду Agriarctos nikolovi жили в зовсім іншому середовищі, ніж сучасні великі панди. Регіон, де знайшли зуби стародавньої панди, мільйони років тому був заболоченим лісом.

"Ми вважаємо, що ці панди харчувалися різноманітнішою їжею, ніж їхні нинішні родичі. Це були різні м'які рослини, а не лише бамбук, як зараз", — каже Спасов.

Сучасні панди можуть їсти м'ясо, але віддають перевагу рослинам. Що стосується виду Agriarctos nikolovi, то ці панди мали слабші зуби, ніж сучасні великі панди. А значить, вони не могли їсти не те що кістки та м'ясо, а навіть не могли пережувати бамбук.

[ + – ] Сучасні панди можуть їсти м'ясо, але віддають перевагу рослинам. Що стосується виду Agriarctos nikolovi, то ці панди мали слабші зуби, ніж сучасні великі панди. А значить, вони не могли їсти не те що кістки та м'ясо, а навіть не могли пережувати бамбук Фото: Seneca-Guns

Вчені вважають, що останні панди в Європі ймовірно зникли через зміну клімату, що вплинуло на їхнє середовище і звичний раціон.

"Наприкінці міоцену (23 — 5,3 млн років тому) на півдні Європи відбувалися зміни клімату. На життя цих панд могла вплинути подія, яка відома як Месинська криза солоності. Тут стало набагато спекотніше і панди, найімовірніше, не могли забезпечити себе їжею в достатній кількості", — каже Спасов.

Хоча вчені і вважають європейських панд родичами сучасних "бамбукових ведмедів", вони не знають точно, як тварини з Європи пов'язані з собі подібними з Азії. За словами Спасова, теорія про європейське походження панд є ймовірнішою, оскільки найстаріші скам'янілості цих ведмедів виявлено саме в Європі, а лише потім панди емігрували до Азії. Але точної відповіді на цю загадку поки що немає.

Як уже писав Фокус, нещодавно вчені з'ясували, коли на передніх лапах у панд з'явився незвичайний шостий палець і навіщо він взагалі потрібний цій тварині.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, як пандам вдається набирати таку велику вагу, адже у них лише бамбукова дієта.