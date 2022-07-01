Хибний палець. Вчені розгадали еволюційну загадку, пов'язану з пандами

Нове дослідження показало історію розвитку так званого шостого, "хибного", пальця в панди.

Панди, яких іноді називають бамбуковим ведмедем, мають на передніх лапах незвичайне утворення, так званий "шостий палець". Це видозмінена кістка кінцівки панди, яку вчені називають радіальним сесамоїдом, дозволяє тварині легше утримувати стебла бамбука. Наразі вчені з'ясували, коли з'явився цей "хибний палець" і яка історія його еволюції, повідомляє The Guardian.

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Про те, що панда має шостий палець на передніх лапах вченим відомо вже понад 100 років. Завдяки цьому невеликому відростку тварини можуть краще тримати стебла бамбука і так процес їх харчування спрощується. Панди є справжніми ненажерами, адже їм потрібно з'їдати майже 40 кг бамбука на день, щоб насититися. І для цього панди витрачають по 14 годин на добу.

[ + – ] Панди є справжніми ненажерами, адже їм потрібно з'їдати майже 40 кг бамбука на день, щоб насититися. І для цього панди витрачають по 14 годин на добу Фото: New Atlas

Тепер учені нарешті з'ясували, коли в панд з'явився незвичайний "шостий палець". Вчені вважають, що цей "палець" відіграв вирішальну роль у процесі переходу панд від всеїдних тварин до вегетаріанців, які харчуються бамбуком.

[ + – ] Панди, які іноді називають бамбуковими ведмедями, мають на передніх лапах незвичайне утворення, так званий "шостий палець". Це видозмінена кістка кінцівки панди, яку вчені називають радіальним сесамоїдом, дозволяє тварині легше утримувати стебла бамбука Фото: vaccine-1

Розкрити цю таємницю допомогли знайдені в Китаї скам'янілі останки родича панди, що давно вимер, під назвою Ailurarctos. Вік цих скам'янілостей вчені оцінюють у 6-7 млн років. І саме у цього родича сучасних панд вчені виявили найстарший доказ існування на лапах незвичайного шостого пальця.

За словами Сяомін Вана з Музею природної історії округу Лос-Анджелес, США, цей "хибний палець" мільйони років тому був більшим, ніж у сучасних панд. Крім цього, в сучасних панд є гачок на кінці незвичайного утворення, який дозволяє міцніше утримувати бамбук.

[ + – ] За словами Сяомін Вана з Музею природної історії округу Лос-Анджелес, США, цей "хибний палець" мільйони років тому був більшим, ніж у сучасних панд. Крім цього, у сучасних панд є гачок на кінці незвичайного утворення, який дозволяє міцніше утримувати бамбук Фото: vaccine-1

До того, як вчені виявили скам'янілі останки стародавнього родича сучасного бамбукового ведмедя, найстарішим доказом існування структури схожої на "шостий палець", були скам'янілі кістки сучасних видів панд, які жили приблизно 100 тисяч років тому.

"Сучасні панди за ці мільйони років могли розвинути на своїх лапах довші, ніж зараз, так звані шості пальці. Але еволюція змусила ці відростки видозміниться по-іншому. Ймовірно, це пов'язано з тим, що пандам довелося пересуватися на всіх 4 лапах, а також з необхідністю мати коротший і міцніший наріст на лапі, щоб добре тримати бамбукове стебло", — говорить Деніз Су з Університету штату Арізона.

За словами Вана, стародавні предки панд були м'ясоїдними тваринами і цей "шостий палець" допоміг їм стати вегетаріанцями, оскільки тепер у них не було проблем із поїданням бамбука. Попри те, що панди практично на 100% є травоїдними тваринами, все ж таки вони можуть іноді харчуватися дрібними ссавцями.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, як панди зберігають таку велику вагу, попри те, що харчуються практично виключно бамбуком.