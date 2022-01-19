Вчені з'ясували, як великі панди залишаються "щокатими", незважаючи на жорстку бамбукову дієту

Великі панди харчуються листям бамбука та молодими пагонами, але мають значну вагу.

Велика панда (Ailuropoda melanoleuca) має характерну для м'ясоїдних травної системи з коротким шлунково-кишковим трактом. Але при цьому панди дуже рідко їдять м'ясо, а харчуються виключно бамбуком — нежирною та відносно неякісною їжею. Китайські вчені вирішили з'ясувати, як на такій досить жорсткій дієті цим представникам ведмежих вдається мати високу масу тіла, пише Cell Reports.

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У дикій природі дієта великої панди змінюється залежно від сезону: тварини харчуються виключно листям протягом 8 місяців на рік (зазвичай з кінця серпня до квітня), але переважно споживають молоді пагони, коли вони доступні (зазвичай з кінця квітня до серпня). Добовий приріст маси тіла великих панд значно вищий у сезон поїдання пагонів порівняно з сезоном поїдання листя. Листя бамбука містить велику кількість геміцелюлози та целюлози, тоді як у пагонах більше доступних вуглеводів та білків. Однак і пагони, і листя містять мало жиру.

Китайські вчені вивчали мікробіом великих панд — тобто спільноти мікроорганізмів, що населяють тіло.

У результаті дослідження вони перенесли фекальну мікробіоту панди (з допомогою обробленого фрагмента їх екскрементів) в організм лабораторних мишей без мікробів. При цьому одним гризунам дісталася мікробіота літніх місяців, коли панда їсть молоді пагони бамбуку, а іншим — зимових, коли панді доводиться їсти листя. Годували мишей пагонами чи листям бамбука.

Як свідчать результати дослідження, у "літній" мікробіоті більше бактерій Clostridium butyricum, чиї ферменти допомагають організмам господарів отримувати більше бутиратів, солей або ефірів олійної кислоти. Різноманітність бутиратів активувала ген Per2, відповідальний активніший синтез фосфоліпідів печінкою. У результаті миші з "літньою" мікробіотою панд росли і набирали вагу швидше, ніж гризуни із "зимовою" мікробіотою.

Це дослідження продемонструвало, що сезонні зрушення в мікробіомі кишківника впливають на показники росту, сприяючи глибшому розумінню взаємодії господаря та мікробів у диких ссавців.

Тепер вчені збираються з'ясувати, чи недостатня різноманітність мікробіома окремих панд у дикій природі може знижувати їхні шанси на виживання і хорошу фізичну форму.

Зазначимо, що великі панди зустрічаються у природі лише у гірських регіонах Центрального Китаю у бамбукових лісах. Цікаво, що панди їдять до 16 години на день і споживають до 18 кілограмів корму.

Раніше вчені з'ясували, як "нелогічне" забарвлення панд допомагає їм вижити.

Також Фокус писав, як найнезграбнішому виду вдалося уникнути вимирання. Нещодавно панди були офіційно виключені зі списку видів, що вимирають. Але виживання бамбукових ведмедів ще під загрозою.