Ложный палец. Ученые разгадали эволюционную загадку, связанную с пандами

Новое исследование показало историю развития так называемого шестого, "ложного", пальца у панды.

Панды, которых иногда называют бамбуковым медведем, имеют на передних лапах необычное образование, так называемый "шестой палец". Это видоизмененная сесамовидная кость конечности панды, которую ученые называют радиальным сесамоидом, позволяет животному легче удерживать стебли бамбука. Теперь ученые выяснили, когда появился этот "ложный палец" и какова история его эволюции, сообщает The Guardian.

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О том, что у панд есть шестой палец на передних лапах ученым известно уже более 100 лет. Благодаря этому небольшому отростку животные могут лучше держать стебли бамбука и таким образом, процесс их питания упрощается. Панды являются настоящими обжорами, ведь им нужно съедать почти 40 кг бамбука в день, чтобы насытиться. И для этого панды тратят по 14 часов в сутки.

[ + – ] Панды являются настоящими прожорами, ведь им нужно съедать почти 40 кг бамбука в день, чтобы насытится. И для этого панды тратят по 14 часов в сутки Фото: New Atlas

Теперь же ученые наконец-то выяснили, когда у панд появился необычный "шестой палец". Ученые считают, что этот "палец" сыграл решающую роль в процессе перехода панд от всеядных животных к вегетарианцам, которые питаются бамбуком.

[ + – ] Панды, который иногда называют бамбуковым медведем, имеют на передних лапах необычное образование, так называемый "шестой палец". Это видоизмененная сесамовидная кость конечности панды, которую ученые называют радиальным сесамоидом, позволяет животному легче удерживать стебли бамбука Фото: Nature

Раскрыть эту тайну помогли найденные в Китае окаменелые останки давно вымершего родственника панды под названием Ailurarctos. Возраст этих окаменелостей ученые оценивают в 6-7 млн лет. И именно у этого родственника современных панд ученые обнаружили самое старое свидетельство существования на лапах необычного шестого пальца.

По словам Сяомин Вана из Музея естественной истории округа Лос-Анджелес, США, этот "ложный палец" миллионы лет назад был больше, чем у современных панд. Кроме этого у современных панд имеется крючок на конце необычного образования, который позволяет крепче удерживать бамбук.

[ + – ] По словам Сяомин Вана из Музея естественной истории округа Лос-Анджелес, США, этот "ложный палец" миллионы лет назад был больше, чем у современных панд. Кроме этого у современных панд имеется крючок на конце необычного образования, который позволяет крепче удерживать бамбук Фото: Nature

До того, как ученые обнаружили окаменелые останки древнего вымершего родственника современного бамбукового медведя, самым старым свидетельством существования структуры похожей на "шестой палец", были окаменелые кости современных видов панд, которые жили примерно 100 тысяч лет назад.

"Современные панды за эти миллионы лет могли развить на своих лапах более длинные, чем сейчас, так называемые шестые пальцы. Но эволюция заставила эти отростки видоизменится по-другому. Вероятно, это связано с тем, что пандам пришлось передвигаться на всех 4 лапах, а также с необходимостью иметь более короткий и крепкий нарост на лапе, чтобы хорошо держать бамбуковый стебель", — говорит Дениз Су из Университета штата Аризона.

По словам Вана, древние предки панд были плотоядными животными и этот "шестой палец" помог им стать вегетарианцами, так как теперь у них не было проблем с поеданием бамбука. Несмотря на то, что панды практически на 100% являются травоядными животными, все же они могут иногда питаться мелкими млекопитающими.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, как панды сохраняют такой большой вес, несмотря на то, что питаются практически исключительно бамбуком.