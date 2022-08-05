В Австралии коала посреди улицы напала на женщину, которая попыталась ее обнять (видео)

Жительница Квинсленда не знала, что беспокоить дикое животное может быть опасно для здоровья. Пользователи сети пошутили, что она приехала из США.

В австралийском штате Квинсленд коала внезапно напала на местную жительницу посреди улицы, когда та попыталась обнять животное на обочине дороги. Соответствующее видео, которое было опубликовано в TikTok, набрало уже более 1 млн просмотров, сообщает издание Daily Mail.

На ролике, который был опубликован под заголовком "Разговор с медвежонком пошел не так", слышно, как человек, снимавший инцидент, говорит: "Эта с*ка пытается поговорить с гр*баной коалой… Это вот-вот испортит ей день и я только рад".

На видео можно увидеть, как женщина приближается к коале, которая сидела на обочине оживленной дороги. После этого, она, предположительно, разговаривает с сумчатым. Когда женщина подошла ближе и попыталась обнять дикое животное, оно встревожилось и бросилось на женщину. Далее женщина пытается отойти, однако теряет равновесие и падает на землю, за чем следует нападение коалы на жительницу Квинсленда, пока та лежит на дороге.

Издание отмечает, что коалы с большей долей вероятности станут агрессивными и перейдут к нападению, если почувствуют угрозу или подумают, что человек собирается им навредить.

В комментариях пользователи пошутили, что пострадавшая, вероятно, была американкой, а не австралийкой.

"(Вот что бывает) когда американцы приедут в Австралию", — сказал комментатор;

"Скажи мне, что ты не из Австралии, не говоря мне, что ты не из Австралии", — отметил другой.

Напомним, недавно мы писали о 600-килограммовой самке моржа Фрейе, которая облюбовала норвежские туристические катера и лодки, в результате чего суда повреждались и переворачивались. Тем не менее она стала любимицей жителей Осло.

Также мы сообщали, что в начале этого года коала попала в список видов, которые находятся под угрозой исчезновения.