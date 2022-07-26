600 кг обаяния: моржиха Фрейя, затопившая несколько лодок, стала звездой в Норвегии (фото)

Из-за большого веса млекопитающее, названное в честь богини любви, повреждает и переворачивает суда. Однако власти Норвегии не намерены его переселять.

600-килограммовая самка моржа по прозвищу Фрейя была замечена во фьорде норвежской столицы Осло. Она любит погреться на солнце, забравшись на лодку, однако из-за веса животного судна часто переворачиваются в воде и повреждаются. Несмотря на это млекопитающее стало любимицей местных жителей. Об этом во вторник, 26 июля, пишет издание Guardian со ссылкой на материалы агентства AFP.

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Моржиха, названная в честь скандинавской богини любви, была ранее замечена в Великобритании, Швеции, Дании и Нидерландах, и теперь решила провести часть своего лета в Норвегии. Изначально местные журналисты обратили внимание на Фрейю, когда она пыталась взобраться на прогулочные катера в деревне Крагеро. С 17 июля она обитает в водах Осло.

[ + – ] Моржиха Фрейя отдыхает на катере

Появление Фрейи в Норвегии настолько поразило местных жителей, что издание Verdens Gang разместило на своем сайте прямую трансляцию, на котором был запечатлен каждый шаг моржихи. Однажды Фрейю застали за погоней за уткой и в нападении на лебедя, однако чаще всего ее можно встретить спящей в лодках. Моржи могут спать до 20 часов в сутки, пишут журналисты.

[ + – ] Фрейя

Несмотря на материальный ущерб, норвежские власти заявили, что не намерены переселять Фрейю.

"Она чувствует себя хорошо, ест, отдыхает и, кажется, в хорошем физическом состоянии", – сообщило 25 июля Управление рыболовства Норвегии.

[ + – ] Фрейя

При этом чиновники призывают норвежцев соблюдать дистанцию и не подплывать близко к Фрейе, так как если побеспокоить моржиху, она может почувствовать опасность и напасть.

Моржи являются охраняемыми животными и питаются в основном моллюсками, креветками, крабами и мелкой рыбой. Вес взрослого самца может достигать тонны, в то время как самка может весить до 700 кг.

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