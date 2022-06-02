В Черном море из-за войск РФ погибли тысячи дельфинов, — эколог (фото)

По словам одесского эколога Ивана Русева, дельфинов дезориентируют гидролокаторы. Также животные получают ожоги и повреждения от разрывов мин.

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Деятельность российского флота в Черном море в течение трех месяцев привела к гибели десятков дельфинов. Морские млекопитающие страдают от разрывов мин и воздействия гидролокаторов. Об этом сообщил Иван Русев, эколог из Одессы.

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"Варвары убивают не только цивилизованных людей, но и умных дельфинов <…> В последние недели наблюдаются серьезные жертвы среди дельфинов в Черном море", — отметил автор публикации.

"Анализ имеющихся данных, которые мы собрали за три месяца войны на побережье нашего нацпарка, и открытых данных из Украины, Турции, Болгарии, Румынии позволяет предположить, что по причине жестокой и безумной войны в Черном море уже погибли несколько тысяч дельфинов", — рассказал Русев.

По словам эколога, дельфинов дезориентируют гидролокаторы, из-за чего они не могут находить пищу, также животные получают ожоги и повреждения, в том числе и внутренние травмы от разрывов мин. Течение прибивает раненых или мертвых дельфинов к берегам Болгарии, Румынии, Турции и Украины.

Ранее Фокус сообщал, что в зоопарке под Киевом животные гибли от холода и голода. Из-за вторжения российских войск в поселке Демидов под Киевом животные зоопарка "XII месяцев" находились под угрозой гибели из-за активных боестолкновений.