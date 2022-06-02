У Чорному морі через війська РФ загинули тисячі дельфінів, — еколог (фото)

За словами одеського еколога Івана Русєва, дельфінів дезорієнтують гідролокатори. Також тварини одержують опіки та пошкодження від розривів мін.

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Діяльність російського флоту в Чорному морі протягом трьох місяців призвела до загибелі десятків дельфінів. Морські ссавці страждають від розривів мін і впливу гідролокаторів. Про це повідомив Іван Русєв, еколог з Одеси.

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"Варвари вбивають не лише цивілізованих людей, а й розумних дельфінів <…> В останні тижні спостерігаються серйозні жертви серед дельфінів у Чорному морі", — зазначив автор публікації.

"Аналіз наявних даних, які ми зібрали за три місяці війни на узбережжі нашого нацпарку, та відкритих даних з України, Туреччини, Болгарії, Румунії дозволяє припустити, що через жорстоку та шалену війну в Чорному морі вже загинули кілька тисяч дельфінів", — розповів Русєв.

За словами еколога, дельфінів дезорієнтують гідролокатори, через що вони не можуть знаходити їжу, також тварини отримують опіки та пошкодження, зокрема внутрішні травми від розривів мін. Течія прибиває поранених або мертвих дельфінів до берегів Болгарії, Румунії, Туреччини та України.

Раніше Фокус повідомляв, що в зоопарку під Києвом тварини гинули від холоду та голоду. Через вторгнення російських військ у селищі Демидів під Києвом тварини зоопарку "XII місяців" перебували під загрозою загибелі через активні зіткнення.