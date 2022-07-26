600 кг чарівності: моржиха Фрея, яка затопила кілька човнів, стала зіркою в Норвегії (фото)

Через велику вагу ссавець, названий на честь богині кохання, пошкоджує та перевертає судна. Однак влада Норвегії не має наміру його переселяти.

600-кілограмова самка моржа на прізвисько Фрея була помічена у фіорді норвезької столиці Осло. Вона любить погрітися на сонці, забравшись на човен, проте через вагу тварини судна часто перевертаються у воді та пошкоджуються. Незважаючи на це, ссавець став улюбленицею місцевих жителів. Про це у вівторок, 26 липня, пише видання Guardian із посиланням на матеріали агентства AFP.

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Моржиха, названа на честь скандинавської богині кохання, була раніше помічена у Великій Британії, Швеції, Данії та Нідерландах і тепер вирішила провести частину свого літа в Норвегії. Спочатку місцеві журналісти звернули увагу на Фрею, коли вона намагалася піднятися на прогулянкові катери в селі Крагеро. З 17 липня вона мешкає у водах Осло.

[ + – ] Моржиха Фрея відпочиває на катері

Поява Фреї в Норвегії настільки вразила місцевих жителів, що видання Verdens Gang розмістило на своєму сайті пряму трансляцію, на якій був зображений кожен крок моржихи. Одного разу Фрею застали за гонитвою за качкою та нападом на лебедя, проте найчастіше її можна зустріти в човнах, коли вона спить. Моржі можуть спати до 20 години на добу, пишуть журналісти.

[ + – ] Фрея

Незважаючи на матеріальні збитки, норвезька влада заявила, що не має наміру переселяти Фрею.

"Вона почувається добре, їсть, відпочиває і, здається, в хорошому фізичному стані", — повідомило 25 липня Управління рибальства Норвегії.

[ + – ] Фрея

При цьому чиновники закликають норвежців дотримуватись дистанції та не підпливати близько до Фреї, оскільки якщо потурбувати моржиху, вона може відчути небезпеку та напасти.

Моржі є тваринами, яких охороняють, і харчуються в основному молюсками, креветками, крабами та дрібною рибою. Вага дорослого самця може досягати тонни, тоді як самка може важити до 700 кг.

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