В Австралії коала посеред вулиці напала на жінку, яка спробувала її обійняти (відео)

Жителька Квінсленда не знала, що турбувати дику тварину може бути небезпечно для здоров'я. Користувачі мережі пожартували, що вона приїхала із США.

В австралійському штаті Квінсленд коала раптово напала на місцеву жительку посеред вулиці, коли та спробувала обійняти тварину на узбіччі дороги. Відповідне відео, опубліковане в TikTok, набрало вже понад 1 млн переглядів, повідомляє видання Daily Mail.

На ролику, який був опублікований під заголовком "Розмова з ведмежам пішла не так", чутно, як людина, яка знімала інцидент, каже: "Ця с*ка намагається поговорити з гр*баною коалою... Це ось-ось зіпсує їй день, і я тільки радий".

На відео можна побачити, як жінка наближається до коали, що сиділа на узбіччі жвавої дороги. Після цього, вона, ймовірно, розмовляє із сумчастим. Коли жінка підійшла ближче та спробувала обійняти дику тварину, вона стривожилася та кинулася на жінку. Далі жінка намагається відійти, проте втрачає рівновагу та падає на землю, за чим слідує напад коали на мешканку Квінсленда, поки та лежить на дорозі.

Видання зазначає, що коали з більшою ймовірністю стануть агресивними та перейдуть до нападу, якщо відчують загрозу або подумають, що людина збирається їм нашкодити.

У коментарях користувачі пожартували, що постраждала, мабуть, була американкою, а не австралійкою.

"(Ось що буває) коли американці приїдуть в Австралію", — сказав коментатор;

"Скажи мені, що ти не з Австралії, не говорячи мені, що ти не з Австралії", — зазначив інший.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 600-кілограмову самку моржа Фрею, яка облюбувала норвезькі туристичні катери та човни, внаслідок чого судна пошкоджувалися та переверталися. Проте вона стала улюбленицею мешканців Осло.

Також ми повідомляли, що на початку цього року коала потрапила до списку видів, які перебувають під загрозою зникнення.