В Британии собаку спасли из воды, примотав сосиску к беспилотнику (фото)

Спасатели не могли доплыть на лодке к животному, поэтому придумали идею с заманиванием сосиской.

В Британии собаку спасли из воды с помощью привязанной к дрону сосиске. Операцию по спасению животного провели члены организации Denmead Drone Search & Rescue, которая занимается розыском пропавших питомцев, сообщает The Guardian.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Собака по имени Милли исчезла 13 января, отбежав от хозяйки Эммы Оукс. На следующий день ее заметили на прибрежной мели. Спасатели пытались добраться до собаки, но она, скорее всего, испугалась людей и отбежала на 100 метров от берега. Животное могло утонуть.

Тогда оператор беспилотника предложил привязать к дрону сосиску, чтобы Милли бежала за ней.

"Идея была безумна", — говорит глава Denmead Drone Search & Rescue Крис Тейлор.

[ + – ] собака Милли, которую вытащили из воды

Сосиску для БПЛА дала женщина, жившая неподалеку. План спасателей сработал: Милли пошла за сосиской и выбежала на мель, откуда ее успешно забрали и затем вернули владелице.

Глава организации заявил, что если бы спасатели не проделали такой трюк, Милли могла бы погибнуть от приходящей волны.

Ранее в организации такое не практиковали, но теперь в Denmead Drone Search&Rescue будут использовать способ с прикормкой в подобных ситуациях.

"Мясо — ее любимая еда, поэтому махание сосиской — это едва ли не лучший способ, которым ее можно было заманить", — заявила владелица Милли Эмма Оукс

Напомним, актер Леонардо Ди Каприо рассказал, как ему пришлось спасать животных собственноручно — он спас своих щенков хаски из ледяного озера.

Еще сообщалось, как двое полицейских в Испании спасли пса, упавшего в ледяной водоем.