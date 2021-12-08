Испанские полицейские спасли пса, упавшего в ледяной водоем (видео)

Прежде чем собаку удалось спасти, она пробыла в воде несколько часов

Двое полицейских, несмотря на мороз, разделись, чтобы вплавь добраться до попавшей в водохранилище собаки. Событие произошло в муниципалитете Канфранк провинции Арагон, находящейся на севере Испании, передает Reuters. Накануне там прошли обильные снегопады.

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Прежде, чем дождаться помощи, пес несколько часов не мог выбраться из ледяной ловушки. Полицейские сумели добраться до четвероногого пловца и, сломав прибрежный лед, доставить его на берег. При этом собака активно помогала своим спасителям.

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