Іспанські поліцейські врятували собаку, котрий упав у крижану водойму (відео)

Перш ніж собаку вдалося врятувати, він пробув у воді кілька годин.

Двоє поліцейських, незважаючи на мороз, роздяглися, щоб уплав дістатися до собаки, котрий потрапив у водосховище. Подія сталася в муніципалітеті Канфранк провінції Арагон, що знаходиться на півночі Іспанії, повідомляє Reuters. Напередодні там пройшли рясні снігопади.

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Перш ніж дочекатися допомоги, пес кілька годин не міг вибратися з крижаної пастки. Поліцейські зуміли дістатися до чотирилапого плавця і, зламавши прибережний лід, доставити його на берег. При цьому собака активно допомагав своїм рятівникам.

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