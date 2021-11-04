Обдаровані тварини. Учені розповіли, чому собаки нахиляють голову під час спілкування з людиною

У новому дослідженні вчених взяло участь 40 собак, яких розділили на дві групи — "обдарованих" і "звичайних".

Собаки є унікальними з погляду інтелекту. Будучи нащадками вовків, вони розвивалися разом із людьми протягом тисячоліть, набувши за цей час когнітивних здібностей, які пішли на користь нашому міжвидовому партнерству, пише Popular Science.

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На додаток до формування глибоких емоційних зв'язків із людьми, собаки можуть розуміти голосові сигнали людини, ціль вказівки та (за умов тривалого тренування) сотні слів.

Однак незважаючи на всі дослідження собачого інтелекту, нікому ніколи не спадало на думку вивчити одну з найзнайоміших і найулюбленіших поведінок собак: нахил голови.

Деякі можуть припустити, що собаки так роблять, щоб краще чути чи бачити, проте все набагато складніше. У своєму нещодавньому дослідженні вчені запропонували інше пояснення чому собаки нахиляють голову. Як з'ясувалося, вони роблять це, коли обробляють важливу та значиму для них інформацію.

"Обдаровані" тварини

У новому експерименті вчених взяло участь 40 собак, яких поділили на дві групи. Одна група робила успіхи у вивченні назв іграшок (і тому була названа "обдарованими"), тоді як інші собаки мали пересічну здатність до навчання.

Тільки деякі "обдаровані" собаки навіть після кількох впливів змогли вивчити назви іграшок, тоді як більшість "звичайних" тварин цього не зробили.

"Ми очікували, що якщо нахил голови пов'язаний з обробкою значних слухових стимулів, то "обдаровані" собаки частіше нахилятимуть голову, почувши назву іграшки", — розповіли вчені.

Щоб перевірити цю гіпотезу, дослідники провели для всіх собак тримісячну програму навчання, метою якої було навчити їх назви двох нових іграшок.

Висновки дослідження

[ + – ] Найчастіше голову набік нахиляли собаки породи бордер-колі

Результати дослідження дозволили зробити два основні висновки. По-перше, тільки "обдаровані" собаки змогли вивчити назви нових іграшок на рівні вище за випадковий. По-друге, "обдаровані" чотирилапі значно частіше нахиляли голову, почувши, як їхні господарі вимовляють назву нової іграшки (причому найчастіше голову набік нахиляли собаки породи бордер-колі).

"Ми припускаємо, що різниця в поведінці собак пов'язана зі сприйняттям знайомих (значущих) слів або є ознакою підвищеної уваги. Нахили голови також можуть бути пов'язані з візуальним чином, коли вони чують назву іграшки", — зробили висновок учені.

Як зазначили експерти, щоб вивчити поведінку з великим розміром вибірки, враховуючи різні породи, необхідно провести подальші дослідження.