Одаренные животные. Ученые рассказали, почему собаки наклоняют голову при общении с человеком

В новом исследовании ученых приняло участие 40 собак, которых разделили на две группы — "одаренных" и "обычных".

Собаки уникальны с точки зрения интеллекта. Будучи потомками волков, они развивались вместе с людьми на протяжении тысячелетий, приобретя за это время когнитивные способности, которые пошли на пользу нашему межвидовому партнерству, пишет Popular Science.

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В дополнение к формированию глубоких эмоциональных связей с людьми, собаки могут понимать голосовые сигналы человека, цель указания и (при длительной тренировке) сотни слов.

Однако несмотря на все исследования собачьего интеллекта, никому никогда не приходило в голову изучить одно из самых знакомых и любимых поведений собак: наклон головы.

Некоторые могут предположить, что собаки так делают, чтобы лучше слышать или видеть, однако все гораздо сложнее. В своем недавнем исследовании ученые предложили другое объяснение, почему собаки наклоняют голову. Как оказалось, они делают это, когда обрабатывают важную и значимую для них информацию.

"Одаренные" животные

В новом эксперименте ученых приняло участие 40 собак, которых разделили на две группы. Одна группа делала успехи в изучении названий игрушек (и поэтому была названа "одаренными"), в то время как другие собаки имели заурядную способность к обучению.

Только некоторые "одаренные" собаки даже после нескольких воздействий смогли выучить названия игрушек, в то время как большинство "обычных" животных этого не сделали.

"Мы ожидали, что если наклон головы связан с обработкой значимых слуховых стимулов, то "одаренные" собаки будут чаще наклонять голову, услышав название игрушки", — рассказали ученые.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи провели для всех собак трехмесячную программу обучения, целью которой было научить их названиям двух новых игрушек.

Выводы исследования

[ + – ] Чаще других голову набок наклоняли псы породы бордер-колли

Результаты исследования позволили сделать два основных вывода. Во-первых, только "одаренные" собаки смогли выучить названия новых игрушек на уровне выше случайного. Во-вторых, "одаренные" четырехлапые значительно чаще наклоняли голову, услышав, как их хозяева произносят название новой игрушки (причем чаще других голову набок наклоняли псы породы бордер-колли).

"Мы предполагаем, что разница в поведении собак связана с восприятием знакомых (значимых) слов или же служит признаком повышенного внимания. Наклоны головы также могут быть связаны с визуальным образом, когда они слышат название игрушки", — заключили ученые.

Как отметили эксперты, чтобы изучить поведение с большим размером выборки, включая различные породы, им необходимо провести дальнейшие исследования.