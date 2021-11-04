Одаренные животные. Ученые рассказали, почему собаки наклоняют голову при общении с человеком
В новом исследовании ученых приняло участие 40 собак, которых разделили на две группы — "одаренных" и "обычных".
Собаки уникальны с точки зрения интеллекта. Будучи потомками волков, они развивались вместе с людьми на протяжении тысячелетий, приобретя за это время когнитивные способности, которые пошли на пользу нашему межвидовому партнерству, пишет Popular Science.
В дополнение к формированию глубоких эмоциональных связей с людьми, собаки могут понимать голосовые сигналы человека, цель указания и (при длительной тренировке) сотни слов.
Однако несмотря на все исследования собачьего интеллекта, никому никогда не приходило в голову изучить одно из самых знакомых и любимых поведений собак: наклон головы.
Некоторые могут предположить, что собаки так делают, чтобы лучше слышать или видеть, однако все гораздо сложнее. В своем недавнем исследовании ученые предложили другое объяснение, почему собаки наклоняют голову. Как оказалось, они делают это, когда обрабатывают важную и значимую для них информацию.
"Одаренные" животные
В новом эксперименте ученых приняло участие 40 собак, которых разделили на две группы. Одна группа делала успехи в изучении названий игрушек (и поэтому была названа "одаренными"), в то время как другие собаки имели заурядную способность к обучению.
Только некоторые "одаренные" собаки даже после нескольких воздействий смогли выучить названия игрушек, в то время как большинство "обычных" животных этого не сделали.
"Мы ожидали, что если наклон головы связан с обработкой значимых слуховых стимулов, то "одаренные" собаки будут чаще наклонять голову, услышав название игрушки", — рассказали ученые.
Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи провели для всех собак трехмесячную программу обучения, целью которой было научить их названиям двух новых игрушек.
Выводы исследования
Результаты исследования позволили сделать два основных вывода. Во-первых, только "одаренные" собаки смогли выучить названия новых игрушек на уровне выше случайного. Во-вторых, "одаренные" четырехлапые значительно чаще наклоняли голову, услышав, как их хозяева произносят название новой игрушки (причем чаще других голову набок наклоняли псы породы бордер-колли).
"Мы предполагаем, что разница в поведении собак связана с восприятием знакомых (значимых) слов или же служит признаком повышенного внимания. Наклоны головы также могут быть связаны с визуальным образом, когда они слышат название игрушки", — заключили ученые.
Как отметили эксперты, чтобы изучить поведение с большим размером выборки, включая различные породы, им необходимо провести дальнейшие исследования.