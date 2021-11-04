Учені розповіли, як надовго можна залишати собак одних удома

Незважаючи на те, що з собаками дуже весело, і вони приносять радість, із ними так само потрібно багато працювати та займатися, а вирішивши залишити їх одних вдома, врахувати низку важливих факторів.

Завести собаку значить піклуватися про живу істоту та виконувати всі пов'язані з нею обов'язки. Тому, вирушаючи в подорож або на роботу, цілком природно поставити запитання, як задовольнити потреби свого пухнастого друга, поки вдома нікого не буде, пише Inverse.

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"Час, протягом якого собака може безпечно залишатися один, варіюється від собаки до собаки та збільшується в міру дорослішання вихованця. Так, наприклад, дворічний собака може залишатися один довше, ніж цуценя", — розповів Бред Файфер, виконавчий директор Certification Council for Professional Dog Trainers.

Як довго можна залишати собаку одного?

Перше, що потрібно зробити — поспостерігати за своїм вихованцем і дізнатися, як довго він почувається комфортно, залишаючись удома один.

Друге – врахувати вік собаки.

Важливо розуміти, що залишити одного цуценя — це зовсім інше, ніж залишити вдома дорослого собаку. Як зазначає Файфер, дорослих собак можна спокійно залишати одних на 6 годин, тоді як цуценят – собак віком від 8 тижнів до 6 місяців — приблизно на 1-2 години.

Також для благополуччя цуценяти й безпеки вашого будинку його доведеться залишити в ізольованій частині житла. Професійні дресирувальники рекомендують обмежувати пересування молодих собак, які не повністю навчені, поміщаючи їх на час відсутності господаря в невеликій закритій зоні.

Що потрібно зробити, перш ніж залишити собаку одного?

Перш ніж залишити собаку одного, потрібно переконатися, що його потреби будуть повністю задоволені.

"Хоча кожен собака індивідуальний, більшість домашніх тварин можна навчити комфортно почуватися, поки ви відсутня на роботі, за умови, що в них є доступ до води й туалету", — підкреслила ветеринарка Чирле Бонк із клініки Clearwater Valley Veterinary Clinic.

Файфер також зазначає, що собаки повинні дотримуватися певного режиму. Їх слід привчати до фізичних вправ, кількість яких залежить від породи.

Він рекомендує власникам забезпечити своїм вихованцям щонайменше дві години фізичних вправ на щоденній основі, а також регулярно вигулювати чотирилапих.

"За допомогою такого режиму ваш вихованець знатиме, чого йому чекати й коли", — підкреслюють учені.

Деяких собак також необхідно привчити до того, що їм доведеться залишатися одними в ізольованому просторі. Якщо ви не впевнені, де краще помістити вашого вихованця, поки вас не буде вдома, проконсультуйтеся з ветеринаром.

Тому перш ніж залишити собак на самоті, потрібно щоб вони навчилися комфортно почуватися в ізольованому просторі та дотримувалися стабільного розпорядку дня.

"Намагайтеся вигулювати тварину, годувати її та грати з нею в один і той же час. Так ваш собака звикне до розкладу та знатиме, чого чекати", — доповнили дослідники.

Чи подобається собакам залишатися на самоті?

"Деякі собаки досить незалежні й можуть годинами залишатися одні. Тоді як інші дуже товариські та будуть тільки раді можливості постійного контакту з людьми", — заявила ветеринарна біхевіористка Кетрін Панкрац.

Однак є й ті, які хвилюються через розлуку. Таким собакам потрібен особливий підхід, тому краще проконсультуватися з ветеринарним біхевіористом, щоб з'ясувати потреби вашого вихованця.

"Собаки, які зазнають стресу, багато гавкають, вириваються, гризуть речі. Тому їх не варто залишати самих, поки сертифікований фахівець не допоможе вам у цьому питанні", — зазначив Файфер.

Як розважити собаку, поки він один удома?

Як стверджує Панкрац, деякі собаки, доки їхні господарі перебувають у від'їзді, можуть демонструвати схильність до "небезпечної поведінки". За такої поведінки собака може:

кусатися;

неконтрольовано гризти різні речі;

добиратися до заборонених предметів, наприклад, відра для сміття.

Щоб знизити ймовірність того, що тварини демонструватимуть таку небезпечну поведінку, їх варто розважати іграшками та захоплюючими заняттями.

"Щоб розважити собаку під час вашої відсутності, зверніть увагу на інтерактивні іграшки чи іграшки-головоломки", — додала Бонк.

Багато експертів рекомендують широкий спектр безпечних і розвиваючих речей для домашніх тварин, включаючи:

іграшки-годівниці;

заспокійливі плейлисти з класичною музикою або білий шум, спеціально призначені для собак;

автоматичні дозатори;

"Деякі собаки переїдають, поки їхніх господарів немає вдома, тому автоматичні годівниці можуть стати гарним варіантом, щоб запобігти надмірному поглинанню їжі тваринам", — заявила Панкрац.

Вона також зазначає, що кожен вихованець індивідуальний, і якщо одному собаці подобається на самоті грати з іграшками, то інший може, навпаки, розривати їх або кусати.

Щоб з'ясувати, що найбільше підходить вашому собаці, поекспериментуйте з різними іграшками та харчовими головоломками, і тільки після того, як випробуваєте їх на вашому собаці, залишайте його одного вдома.

Чи потрібно залишати собаку з зоонянею?

Багато експертів рекомендують наймати зооняню або службу денного догляду за собакою, які вигулюватимуть тварину, годуватимуть і гратимуть із нею, задовольняючи її фізичні й емоційні потреби.

Але як часто зооняням варто перевіряти вашого собаку?

Частота відвідування залежить від потреб самої тварини. Бажано, щоб зооняня перевіряла собаку щонайменше двічі на день — уранці та ввечері, проте найкраще тричі, щоб забезпечити собаці безпечний доступ до туалету.

"Якщо ви їдете більше, ніж на день, вам швидше за все доведеться подумати про те, чи зможе зооняня залишитися на ніч, проте все залежатиме від вашого собаки", — додала Панкрац.

Вона також зазначила, що в цій ситуації все індивідуально. Деяким собакам дійсно подобається, щоб зооняня залишалася з ними на ніч, тоді як інші можуть надати перевагу мінімальному контакту з незнайомою людиною.

Чи варто заводити ще одного собаку?

Якщо ви турбуєтеся про те, що вашому собаці буде самотньо, поки ви перебуваєте у від'їзді, цілком природно подумати про те, щоб завести для свого вихованця компаньйона.

Собаки — зграйні тварини, тому вони часто добре ладнають одне з одним. Проте, як зазначають фахівці, у цій ідеї є й свої недоліки, до яких потрібно поставитися серйозно.

Експерти не рекомендують заводити другу тварину, якщо ви виховуєте молодого собаку, оскільки неясно, як він це сприйме. Тут все 50/50, вони можуть як порозумітися, так і поводитися нейтрально або зовсім виявляти ворожість.

До того ж нові собаки приходять зі своїми власними проблемами, і це теж потрібно враховувати.

"Собака, що залишився один, може щасливо проспати весь день, у той час як, якщо ви заведете другу, вони можуть разом зайнятися шкідництвом", — підсумували експерти.