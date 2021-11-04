Ученые рассказали, как долго можно оставлять собак одних дома

Несмотря на то, что с собаками очень весело и они приносят радость, с ними так же нужно много работать и заниматься, а решив оставить их одних дома, учесть ряд важных факторов.

Завести собаку значит заботиться о живом существе и выполнять все связанные с ним обязанности. Поэтому, отправляясь в путешествие или на работу, вполне естественно задаться вопросом, как удовлетворить потребности своего пушистого друга, пока дома никого не будет, пишет Inverse.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

"Время, в течение которого собака может безопасно оставаться одна, варьируется от собаки к собаке и увеличивается по мере взросления питомца. Так, например, двухлетняя собака может оставаться одна дольше, чем щенок", — рассказал Брэд Файфер, исполнительный директор Certification Council for Professional Dog Trainers.

Как долго можно оставлять собаку одну?

Первое, что нужно сделать — понаблюдать за своим питомцем и узнать, как долго он чувствует себя комфортно, оставаясь дома один.

Второе — учесть возраст собаки.

Важно понимать, что оставить одного щенка — это совсем другое, чем оставить дома взрослую собаку. Как отмечает Файфер, взрослых собак можно спокойно оставлять одних — на 6 часов, в то время как щенков — собак в возрасте от 8 недель до 6 месяцев, примерно на 1-2 часа.

Также для благополучия щенка и безопасности вашего дома его придется оставить в изолированной части жилья. Профессиональные дрессировщики рекомендуют ограничивать передвижения молодых собак, которые не полностью обучены, помещая их на время отсутствия хозяина в небольшой закрытой зоне.

Что нужно сделать прежде, чем оставить собаку одну?

Прежде чем оставить собаку одну, нужно убедиться, что все ее потребности будут полностью удовлетворены.

"Хотя каждая собака индивидуальна, большинство домашних животных можно обучить комфортно себя чувствовать, пока вы отсутствуете на работе, при условии, что у них есть доступ к воде и туалету", — подчеркнула ветеринар Чирле Бонк из клиники Clearwater Valley Veterinary Clinic.

Файфер также отмечает, что собаки должны придерживаться некого режима. Их следует приучать к физическим упражнениям, количество которых различается в зависимости от породы.

Он рекомендует владельцам обеспечить своим питомцам минимум два часа физических упражнений на ежедневной основе, а также регулярно выгуливать четырехлапых.

"С помощью такого режим ваш питомец будет знать, чего ему ожидать и когда", — подчеркивают ученые.

Некоторых собак также необходимо приучить к тому, что им придется оставаться одними в изолированном пространстве. Если вы не уверены в том, где лучше поместить вашего питомца, пока вас не будет дома, проконсультируйтесь с ветеринаром.

Поэтому прежде чем оставить собак в одиночестве, нужно чтобы они научились комфортно себя чувствовать в изолированном пространстве и придерживались стабильного распорядка дня.

"Старайтесь выгуливать животное, кормить его и играться с ним в одно и то же время. Так ваша собака привыкнет к расписанию и будет знать, чего ожидать", — дополнили исследователи.

Нравится ли собакам оставаться в одиночестве?

"Некоторые собаки довольно независимы и могут часами оставаться одни. В то время, как другие очень общительны и будут только рады возможности постоянного контакта с людьми", — заявила ветеринарный бихевиорист Кэтрин Панкрац.

Однако есть и те, которые тревожатся из-за разлуки. Таким собакам нужен особый подход, поэтому лучше всего проконсультироваться с ветеринарным бихевиористом, чтобы выяснить потребности вашего питомца.

"Собаки, испытывающие стресс, много лают, вырываются, грызут вещи. Поэтому их не стоит оставлять одних, пока сертифицированный специалист не поможет вам в этом вопросе", — отметил Файфер.

Как развлечь собаку, пока она одна дома?

Как утверждает Панкрац, некоторые собаки, пока их хозяева находятся в отъезде, могут демонстрировать склонность к "небезопасному поведению". При таком поведении собака может:

кусаться;

неконтролируемо грызть разные вещи;

добираться к запрещенным предметам, например, мусорному ведру.

Чтобы снизить вероятность того, что животные будут демонстрировать такое небезопасное поведение, их стоит развлекать игрушками и увлекательными занятиями.

"Чтобы развлечь собаку во время вашего отсутствия, обратите внимание на интерактивные игрушки или игрушки-головоломки", — добавила Бонк.

Многие эксперты рекомендуют широкий спектр безопасных и развивающих вещей для домашних животных, включая:

игрушки-кормушки;

успокаивающие плейлисты с классической музыкой или же белый шум, специально предназначенные для собак;

автоматические дозаторы еды;

"Некоторые собаки переедают, пока их хозяев нет дома, поэтому автоматические кормушки могут стать хорошим вариантом, чтобы предотвратить чрезмерное поглощение пищи животным", — заявила Панкрац.

Она также отмечает, что каждый питомец индивидуален, и если одной собаке нравится в одиночестве играть с игрушками, то другая может наоборот разрывать их или кусать.

Чтобы выяснить, что больше всего подходит вашей собаке, поэкспериментируйте с различными игрушками и пищевыми головоломками, и только после того, как опробуете их на вашей собаке, оставляйте ее одну дома.

Нужно ли оставлять собаку с зооняней?

Многие эксперты рекомендуют нанимать зооняню или службу дневного ухода за собакой, которые будут выгуливать животное, кормить и играть с ним, удовлетворяя его физические и эмоциональные потребности.

Но как часто зооняням стоит проверять вашу собаку?

Частота посещения зависит от потребностей самого животного. Желательно, чтобы зооняня проверяла собаку как минимум два раза в день — утром и вечером, однако лучше всего три раза, чтобы обеспечить собаке безопасный доступ к туалету.

"Если вы уезжаете больше, чем на день, вам, скорее всего, придется подумать о том, сможет ли зооняня остаться на ночь, однако все будет зависеть от вашей собаки", — добавила Панкрац.

Она также отметила, что в данной ситуации все индивидуально. Некоторым собакам действительно нравится, чтобы зооняня оставалась с ними на ночь, в то время как другие могут предпочесть минимальный контакт с незнакомым человеком.

Стоит ли заводить еще одну собаку?

Если вы беспокоитесь о том, что вашей собаке будет одиноко, пока вы находитесь в отъезде, вполне естественно подумать о том, чтобы завести для своего питомца компаньона.

Собаки — стайные животные, поэтому они часто хорошо ладят друг с другом. Тем не менее, как отмечают специалисты, в этой идее есть и свои недостатки, к которым нужно отнестись серьезно.

Эксперты не рекомендуют заводить второе животное, если вы воспитываете молодую собаку, поскольку неясно, как она это воспримет. Тут все 50/50, они могут как поладить, так и вести себя нейтрально или же вовсе проявлять неприязнь.

Ко всему прочему новые собаки приходят со своими собственными проблемами и это тоже нужно учитывать.

"Собака, оставшаяся одна, может счастливо проспать весь день, в то время как, если вы заведете вторую, они могут вместе заняться вредительством", — заключили эксперты.