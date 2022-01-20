У Британії собаку врятували з води, примотавши сосиску до безпілотника (фото)

Рятувальники не могли доплисти на човні до тварини, тому вигадали ідею із заманюванням сосискою.

У Британії собаку врятували з води за допомогою прив'язаної до дрона сосиски. Операцію з порятунку тварини провели члени організації Denmead Drone Search & Rescue, яка займається розшуком зниклих вихованців, повідомляє The Guardian.

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Собака на ім'я Міллі зникла 13 січня, відбігши від господині Емми Оукс. Наступного дня її помітили на прибережній мілині. Рятувальники намагалися дістатись собаки, але вона, швидше за все, злякалася людей і відбігла на 100 метрів від берега. Тварина могла втопитися.

Тоді оператор безпілотника запропонував прив'язати до дрона сосиску, щоб Міллі бігла за нею.

"Ідея була шалена", — говорить глава Denmead Drone Search & Rescue Кріс Тейлор.

[ + – ] собака Міллі, яку витягли з води

Сосиску для БПЛА дала жінка, яка жила неподалік. План рятувальників спрацював: Міллі пішла за сосискою і вибігла на мілину, звідки її успішно забрали і потім повернули власниці.

Глава організації заявив, що якби рятувальники не зробили такий трюк, Міллі могла б загинути від хвилі, що надходила.

Раніше в організації таке не практикували, але тепер у Denmead Drone Search & Rescue будуть використовувати спосіб підгодовування в подібних ситуаціях.

"М'ясо — її улюблена їжа, тому махання сосискою — це чи не найкращий спосіб, яким її можна було заманити", — заявила власниця Міллі Емма Оукс

Нагадаємо, актор Леонардо Ді Капріо розповів, як йому довелося рятувати тварин власноруч — він врятував своїх цуценят хаскі з крижаного озера.

Ще повідомлялося, як двоє поліцейських в Іспанії врятували пса, який впав у крижану водойму.