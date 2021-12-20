Леонардо Ді Капріо розповів, як врятував своїх цуценят хаскі з крижаного озера

Героїчний вчинок актор здійснив на зйомках фільму "Не дивіться вгору"

47-річний актор Леонардо Ді Капріо відомий своїми акціями на захист природи, і, як виявилося, він рятував тварин не лише виступами та благодійними пожертвами, а й власноруч. Про це він розповів на телешоу Around the Table американського журналу Entertainment Weekly, пише Daily Mail.

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На шоу режисер фільму Адам Маккей та актори Ді Капріо, Меріл Стріп, Джона Хілл, Дженніфер Лоуренс та Тайлер Перрі обговорювали прем'єру та знімальний процес.

А потім режисер згадав, що один із випадків, що найбільше запам'яталися, на знімальному майданчику в Массачусетсі був пов'язаний саме з Леонардо і двома його вихованцями – цуценятами хаскі.

Одна із собак впала у крижане озеро, і актор стрибнув слідом за нею. Але як тільки рятувальна операція завершилася успіхом і потерпілий пес опинився на березі, друге щеня теж стрибнуло в озеро. Тож Леонардо довелося повторити свій подвиг.

"Мої собаки зазвичай живуть у Каліфорнії, тому вони не знали, що в природі існують замерзлі озера, де купатися не варто", — розповів Леонардо. Розповідь про порятунок цуценят справила велике враження на колег актора, і особливо на Меріл Стріп, яка не знала про цю подію.

Цуценят хаскі Джека і Джилл Леонардо нещодавно взяв із притулку разом зі своєю подругою Каміллою Морроне, яка також має хаскі на ім'я Саллі. Під час зйомок фільму "Не дивіться нагору" цуценята жили разом із ним та актором Джоном Хіллом. Хілл навіть надсилав режисерові Маккею знімки дивана, який собаки перетворили на шмаття.

"За характером вони абсолютне торнадо. Ці собаки, як Джокер, вони несуть із собою хаос", — згадав на шоу Маккей.

Втім раніше Леонардо Ді Капріо, будучи у відпустці, врятував людину, що тоне, так що витягнути цуценят з озера для нього точно не було складним.

[ + – ] Трейлер фільму "Не дивіться вгору"

Нагадаємо, сатирична комедія "Не дивіться вгору" вийде на каналі Netflix наприкінці грудня. Ді Капріо і Лоуренс грають астрономів, які виявили, що за пів року Земля загине, коли в неї вріжеться величезний метеорит. Вони розповідають про небезпеку президенту США та всьому світу, але ніхто не сприймає їх серйозно.