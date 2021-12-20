Леонардо Ди Каприо рассказал, как спас своих щенков хаски из ледяного озера

Героический поступок актер совершил на съемках фильма "Не смотрите наверх"

47-летний актер Леонардо Ди Каприо известен своими акциями в защиту природы, и, как оказалось, он спасал животных не только выступлениями и благотворительными пожертвованиями, но и собственноручно. Об этом он рассказал на телешоу Around the Table американского журнала Entertainment Weekly, пишет Daily Mail.

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На шоу режиссер фильма Адам Маккей и актеры Ди Каприо, Мэрил Стрип, Джона Хилл, Дженнифер Лоуренс и Тайлер Перри обсуждали премьеру и съемочный процесс.

А потом режиссер вспомнил, что один из самых запоминающихся случаев на съемочной площадке в Массачусетсе был связан именно с Леонардо и двумя его питомцами – щенками хаски.

Одна из собак упала в ледяное озеро, и актер прыгнул вслед за ней. Но как только спасательная операция завершилась успехом и потерпевший пес оказался на берегу, второй щенок тоже прыгнул в озеро. Так что Леонардо пришлось повторить свой подвиг.

"Мои собаки обычно живут в Калифорнии, так что они не знали, что в природе существуют замерзшие озера, где купаться не стоит", — рассказал Леонардо. Рассказ о спасении щенков произвел большое впечатление на коллег актера, и, особенно, на Мэрил Стрип, которая не знала об этом происшествии.

Щенков хаски Джека и Джилл Леонардо недавно взял из приюта вместе со своей подругой Камиллой Морроне, у которой также есть хаски по имени Салли. Во время съемок фильма "Не смотрите наверх" щенки жили вместе с ним и актером Джоной Хиллом. Хилл даже присылал режиссеру Маккею снимки дивана, который собаки превратили в клочья.

"По характеру они абсолютное торнадо. Эти собаки как Джокер, они несут с собой хаос", — вспомнил на шоу Маккей.

Впрочем ранее Леонардо Ди Каприо, будучи в отпуске, спас тонущего человека, так что вытащить щенков из озера для него точно труда не составило.

[ + – ] Трейлер фильма "Не смотри наверх"

Напомним, сатирическая комедия "Не смотрите наверх" выйдет на канале Netflix в конце декабря. Ди Каприо и Лоуренс играют астрономов, которые обнаружили, что через полгода Земля погибнет, когда в нее врежется огромный метеорит. Они рассказывают об опасности президенту США и всему миру, но никто не воспринимает их всерьез.