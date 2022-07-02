Саперы спасли собаку, которую россияне избили и заминировали в Киевской области (фото)

Из-за сильно травмированных лапок Лис долго пролежал в яме, не в силах выбраться. Зоозащитники верят, что он снова сможет ходить после реабилитации.

Саперы спасли пса, которого российские военные избили, заминировали и бросили умирать возле города Макаров Киевской области. Такую историю волонтерская организация "ЗооПатруль" рассказала на своей странице в Instagram.

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Местные жители обнаружили собаку в мусорной яме и решили вытащить, но вовремя заметили взрывчатку, оставленную оккупантами. Как оказалось, россияне настолько травмировали животное, что оно не могло самостоятельно ходить, и только благодаря этому песик избежал смерти от взрыва. Саперы разминировали его и передали волонтерам, которые тепено о нем заботятся.

[ + – ] Пса Лиса нашли в яме рядом с миной Фото: Instagram

Зоозащитники назвали пса Лисом, вероятно, из-за светлого, чуть рыжеватого окраса. Ветеринары обследовали его и зафиксировали чувствительность в травмированных лапках, что дает надежду на частичное восстановление подвижности. Сейчас "ЗооПатруль" собирает деньги на реабилитацию питомца в размере 37 тысяч гривен.

"Несмотря на все Лис очень доверчивый, хотя и пугливый. В реабилитационном центре его называют — миротворец, ведь когда кто-то из животных между собой не ладит, он всегда пытается уладить этот конфликт", — пишет организация. — "Давайте создадим чудо для Лиса и подарим ему счастливую жизнь, он очень этого заслуживает".

Ранее писали, как оккупанты украли собаку в военнопленной из "Азовстали" и подарили главе Чечни Рамзану Кадырову. Питбуль по кличке Адик вместе с хозяйкой пережил осаду завода в Мариуполе, но теперь стал военным "трофеем" чеченцев. Родственники владелицы рассказывают, что собака является аллергиком и не может есть некоторые продукты.

Недавно стало известно, что служебный пес третий раз сбежал от пограничников Беларуси в Польшу. По словам волонтеров, овчарку по кличке Стив польские пограничники пытались вернуть хозяевам, но он каждый раз сбегал. Это весьма странное поведение для служебных собак, в организации "Уголок ветеранов" предполагают, что с ней плохо обращались, били за проступки и не давали нормальной еды.