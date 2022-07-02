Сапери врятували собаку, якого росіяни побили та замінували в Київській області (фото)

Через сильно травмовані лапки Лис довго пролежав у ямі, не в змозі вибратися. Зоозахисники вірять, що він знову зможе ходити після реабілітації.

Сапери врятували пса, якого російські військові побили, замінували та кинули вмирати біля міста Макарів Київської області. Таку історію волонтерська організація "ЗооПатруль" розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Місцеві жителі знайшли собаку у сміттєвій ямі та вирішили витягнути, але вчасно помітили вибухівку, залишену окупантами. Як з'ясувалося, росіяни настільки травмували тварину, що вона не могла самостійно ходити, і лише завдяки цьому песик уникнув смерті від вибуху. Сапери розмінували його та передали волонтерам, які дбайливо про нього піклуються.

[ + – ] Пса Лиса знайшли в ямі поряд із міною Фото: Instagram

Зоозахисники назвали пса Лисом, мабуть, через світле, трохи рудувате забарвлення. Ветеринари обстежили його та зафіксували чутливість у травмованих лапках, що дає надію на часткове відновлення рухливості. Наразі "ЗооПатруль" збирає гроші на реабілітацію вихованця у розмірі 37 тисяч гривень.

"Незважаючи на все Лис дуже довірливий, хоч і полохливий. У реабілітаційному центрі його називають — миротворець, адже коли хтось із тварин між собою не ладнає, він завжди намагається залагодити цей конфлікт", — пише організація. — "Давайте створимо диво для Лиса та подаруємо йому щасливе життя, він дуже цього заслуговує".

Раніше писали, як окупанти вкрали собаку у військовополоненої з "Азовсталі" та подарували голові Чечні Рамзану Кадирову. Пітбуль на прізвисько Адік разом із господинею пережив облогу заводу в Маріуполі, але тепер став військовим "трофеєм" чеченців. Родичі власниці розповідають, що собака є алергіком і не може їсти деякі продукти.

Нещодавно стало відомо, що службовий пес втретє втік від прикордонників Білорусі до Польщі. За словами волонтерів, вівчарку на прізвисько Стів польські прикордонники намагалися повернути господарям, але він щоразу втікав. Це дуже дивна поведінка для службових собак, в організації "Куточок ветеранів" припускають, що з нею погано поводилися, били за провини та не давали нормальної їжі.