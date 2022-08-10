Поліцейські в Британії розбили вікно в машині і врятували собаку, що помирала від спеки (відео)

На момент приїзду рятувальників пес породи ши-тцу вже знепритомнів. Собаку відвезли до клініки для тварин, де зафіксували температуру тіла на рівні 39,1°C.

У британському місті Ноттінгем поліцейські врятували собаку, який знаходився в машині і міг померти через сильну спеку. Офіцерів викликали на автостоянку після того, як помітили зневодненого пса, що важко дихав і гавкав у замкненій машині. На той час температура в місті досягла 26°C. Про це пише британське видання Daily Mail.

Як пишуть журналісти, господар собаки залишив вікно відкритим, але правоохоронці, що прибули, виявили, що маленький чорний пес породи ши-тцу втратив свідомість від спеки. Офіцер розбив вікно, відчинив двері автомобіля і забрав звідти собаку, що задихався. Її віднесли в тінь і там намочили водою.

Поліцейські відвезли пса до місцевої клініки для тварин, де ветеринари зафіксували його температуру на рівні 39,1°C. Наразі собака видужує, а його власника запросили на допит у поліцію. Його справу передадуть до Королівського товариства щодо запобігання жорстокому поводженню з тваринами.

Нагадаємо, 2 липня Фокус писав, що сапери врятували собаку, якого російські військові побили та замінували на Київщині. Після цього тварину кинули вмирати у Макарові. Її виявили місцеві жителі у сміттєвій ямі.

Раніше повідомлялося, що у Британії врятували собаку з води, примотавши сосиску до безпілотника. Рятувальники не могли доплисти на човні до тварини, тому вигадали ідею із заманюванням сосискою.

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