На фоне заявлений Трампа: в ЕС нашли "лишние" 93 млрд евро на оборону и ищут еще, — FT

Европейцы думают объединиться в финансировании обороны, при этом обойдя потенциальные вето дружественных Кремлю стран. В Великобритании предложили создать "банк перевооружения".

Related video

Европейский Союз раздумывает над тем, чтобы потратить "ковидные" 93 миллиарда евро на усиление обороны. Об этом 19 февраля со ссылкой на источники сообщили в The Financial Times.

Отмечается, что к таким размышлениям ЕС подтолкнуло предупреждение администрации Дональда Трампа о вероятном прекращении поддержки безопасности континента со стороны США. Указанная сумма была выделена на восстановление после пандемии, но может быть направлена на оборонный сектор, в частности увеличение инвестиций и военных расходов.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен упомянула о таком варианте во время заседания Европейской народной партии, это журналистам подтвердили четверо неназванных собеседников. В целом дополнительные потребности ЕС в финансировании обороны в течение следующего десятилетия оцениваются примерно в 500 миллиардов евро.

Фон дер Ляйен предположила, что союз мог бы перепрофилировать фонды регионального развития, и напомнила о "совместном европейском финансировании". По данным СМИ, в последние месяцы в Европе обсуждали план создания межправительственного механизма финансирования обороны. Потенциально он включает Великобританию и Норвегию.

"Этот вариант позволит обойти право вето нейтральных или дружественных к России стран, которые не поддерживают использование общего долга для обороны", — пояснили в издании.

Британские эксперты предложили "банк перевооружения" по образцу Европейского банка реконструкции и развития, куда государства-участники предоставляли бы капитал (100 миллиардов евро), но платили только 10% аванса. Остальные деньги "банк" заимствовал бы на рынках капитала благодаря высокому кредитному рейтингу.

Из-за того, что в ЕС не могут прийти к согласию относительно новых совместных заимствований, пока столицы настаивают на изъятии комиссией всех неизрасходованных средств, которые она контролирует. В частности, речь идет о 93 миллиардах евро, которые остались от Фонда восстановления и устойчивости после пандемии (RRF). Несколько государств, в том числе Германия, согласны на это только при условии, что такой шаг будет одноразовым.

Направление неиспользованного финансирования на другие расходы требует изменений в правилах фонда, которые должны поддержать большинство стран ЕС и Европарламент. Остальные деньги, выделенные в качестве займов, смогут использовать в инвестиции в исследования и разработки, а также так называемую инфраструктуру двойного назначения (например, аэропорты, имеющие гражданское и военное применение).

Еще один вариант, рассматриваемый комиссией, — это перепрофилирование так называемых фондов сплоченности, выделяемых наименее развитым регионам ЕС. В записке регионального отдела финансирования комиссии указано, что "политика сплоченности теперь может поддерживать оборонный сектор, относясь к нему в значительной степени как к любой другой отрасли".

Фон дер Ляйен объявила во время Мюнхенской конференции по безопасности, что странам ЕС также будет разрешено увеличивать национальные оборонные бюджеты без применения санкций в соответствии с фискальными правилами блока.

Напомним, главный редактор Defence Express Олег Катков предупредил, что Украине "уже не хватает" ракет для Patriot. По его словам, из-за позиции Белого дома встает вопрос, где брать вооружение для предоставленных ранее американских систем и истребителей.

В The Times проинформировали, что Великобритания рассматривает возможность поставки Украине для патрулирования неба истребителей Eurofighter Typhoon.