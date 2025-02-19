"Вже не вистачає": позиція Трампа ставить питання про ракети для Patriot, — Defence Express

Експерт Олег Катков заявив, що наразі не зрозуміло, де Україні брати ракети для систем ППО. З його слів, яка б "подушка запасів" не була створена, вона скорочується.

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Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 19 лютого розповів, як вночі отримав дзвінок від командувача зі скаргою, що ракети для Patriot вичерпані, і відбивати ворожі цілі немає чим. Військовий експерт і головний редактор Defence Express Олег Катков у коментарі "Еспресо" пояснив, що проблема пов’язана з позицією лідера США Дональда Трампа.

"Їх вже не вистачає. І так, це та реальність і те розуміння, яке приносить те, що Україна вже банально не отримує від США з 22 січня нові пакети озброєння. Тобто якщо ми згадаємо те, що було рік тому от приблизно в той самий час. Рік тому, коли Байден ще був президентом, але республіканці блокували виділення грошей на допомогу Україні", — зазначив він.

Експерт наголосив, що Україні потрібні постійні постачання боєприпасів. Пакети, які раніше Київ отримував від США кожні два тижні, "перестали бути новиною", але вони завжди містили ракети для різних ЗРК. В тому числі йдеться і про систему Patriot. Якщо ж не поновлювати запаси, вони вичерпуються.

"Тут питання в тому, що дійсно якийсь запас був створений адміністрацією (Джо, — ред.) Байдена і як виконуються їхні постачання", — зауважив Катков.

Він нагадав, що в пакети з боєприпасами вкладалися мільярди. Окрім того, були виділені гроші на виробництво ракет.

"Але ми в будь-якому випадку повинні розуміти, що яка б подушка запасів не була створена, вона скорочується", — попередив аналітик.

Він наголосив, що Україна потребує продовження постачання боєприпасів до тих комплексів, які вже були надані США.

"Мова йде саме про американські ракети для американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. Мова йде про американські ракети до таких спільних європейсько-американських комплексів NASAMS, тобто AIM-120, AIM-9, які також використовуються у F-16. І, взагалі, до F-16 також необхідно отримувати відповідне озброєння американського виробництва. Тобто поточна позиція теперішнього президента Трампа американського, вона ставить питання: а де це все брати", — додав Катков.

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що без підтримки США Україні "буде дуже важко", тому потрібно зробити все можливе, щоб її втримати. Він наголосив, що ця співпраця — "однозначно двостороння і взаємовигідна".

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