"Рейтинг Зеленського, такий же як у Трампа": Джонсон прокоментував заяви президента США

Борис Джонсон поставив на місце Європу і встав на захист Трампа, який зробив кілька суперечливих заяв на адресу України. Політик переконаний, що Трамп це зробив, щоб змусити європейські країни діяти.

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Колишній прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що рейтинг президента України Володимира Зеленського не нижчий, ніж у президента США Дональда Трампа. Таку думку на фоні заяв американського президента про низьку підтримку українського президента серед населення він висловив у своїй мережі Х.

"Коли ми, європейці, перестанемо обурюватися Дональдом Трампом і почнемо допомагати йому покласти край цій війні? Звісно, ​​не Україна починала війну. Можна також сказати, що Америка напала на Японію в Перл-Харборі. Звичайно, країна, яка зазнає насильницького вторгнення, не повинна влаштовувати вибори. З 1935 по 1945 рік у Великобританії не було загальних виборів", — наголосив Дональд Трамп.

Він також наголосив, що рейтинг Українського президента не такий, який назвав Трамп.

"Звісно, ​​рейтинги Зеленського не 4%. Насправді вони приблизно такі ж, як у Трампа. Заяви Трампа не мають на меті бути історично достовірними, а спрямовані на те, щоб приголомшити європейців до дій. Зокрема, США можуть побачити заморожені російські активи на суму 300 мільярдів доларів, головним чином у Бельгії. Це готівка, якою можна і потрібно було б заплатити Україні та компенсувати підтримку США", — вважає Борис Д

Він заявив, що Європа мала б заморозити рахунки РФ, а в США вважають, що Бельгія, Франція та інші країни такі дії блокують.

"Це абсурд. Нам потрібно бути серйозними та швидкими", — резюмував Джонсон.

Нагадаємо, що 19 лютого з'явились результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Згідно з даними телефонного опитування 1 тис. українців, Зеленському довіряють сумарно 57% респондентів, а не довіряють 37%.

19 лютого президент Зеленський дав пресконференцію, під час якої прокоментував заяву Трампа про "лише чотиривідсоткову підтримку" українців.