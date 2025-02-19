"Рейтинг Зеленского, такой же как у Трампа": Джонсон прокомментировал заявления президента США

Борис Джонсон поставил на место Европу и встал на защиту Трампа, который сделал несколько противоречивых заявлений в адрес Украины. Политик убежден, что Трамп это сделал, чтобы заставить европейские страны действовать.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского не ниже, чем у президента США Дональда Трампа. Такое мнение на фоне заявлений американского президента о низкой поддержке украинского президента среди населения он высказал в своей сети Х.

"Когда мы, европейцы, перестанем возмущаться Дональдом Трампом и начнем помогать ему положить конец этой войне? Конечно, не Украина начинала войну. Можно также сказать, что Америка напала на Японию в Перл-Харборе. Конечно, страна, которая подвергается насильственному вторжению, не должна устраивать выборы. С 1935 по 1945 год в Великобритании не было всеобщих выборов", — подчеркнул Дональд Трамп.

Он также отметил, что рейтинг украинского президента не такой, который назвал Трамп.

"Конечно, рейтинги Зеленского не 4%. На самом деле они примерно такие же, как у Трампа. Заявления Трампа не имеют целью быть исторически достоверными, а направлены на то, чтобы ошеломить европейцев к действиям. В частности, США могут увидеть замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов долларов, главным образом в Бельгии. Это наличные, которыми можно и нужно было бы заплатить Украине и компенсировать поддержку США", — считает Борис Д

Он заявил, что Европа должна была бы заморозить счета РФ, а в США считают, что Бельгия, Франция и другие страны такие действия блокируют.

"Это абсурд. Нам нужно быть серьезными и быстрыми", — резюмировал Джонсон.

Напомним, что 19 февраля появились результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Согласно данным телефонного опроса 1 тыс. украинцев, Зеленскому доверяют суммарно 57% респондентов, а не доверяют 37%.

19 февраля президент Зеленский дал пресс-конференцию, во время которой прокомментировал заявление Трампа о "только четырехпроцентной поддержке" украинцев.