Шляхом переговорів між США та Росією Путін хоче отримати максимум поступок від Трампа, — ISW

Російський президент намагається вплинути на делегацію своєї країни, яка бере участь у переговорах із представниками США, аби добитися якомога більше поступок від Заходу та досягти своїх цілей.

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Кремль намагається підштовхнути Сполучені Штати Америки прийняти економічні та дипломатичні умови, які не пов’язані із російсько-українською війною, в обмін на поступки України та країн Заходу, які стосуються війни. Президент Росії Володимир Путін намагається впливати на переговорну делегацію РФ, щоб та була ефективнішою у розмовах між конкретними американськими посадовцями, обраними для формування складу переговорної делегації США. У такий спосіб президент Росії прагне отримати максимальну вигоду від США. До такого висновку дійшли аналітики американського Інститут вивчення війни у своєму зведенні за 19 лютого.

"Володимир Путін намагається оптимізувати російську делегацію на переговорах, щоб вона була найбільш ефективною з конкретними особами, яких Сполучені Штати обирають для своєї делегації на переговорах", — йдеться у повідомленні.

Аналітики інституту пишуть, що раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв про те, що Путін призначить переговорника з США тільки після того, як в Америці призначать свого переговорника. Ймовірно, Володимир Путін, спершу відстежує, кого на переговори відправляють у США, а тоді оцінює ситуацію та призначає посланця зі своєї сторони — того, хто зможе найефективніше провести діалог та вплинути на Білий дім щодо поступок для Росії.

"Кремль, схоже, намагається підштовхнути Сполучені Штати до прийняття економічних і дипломатичних умов, які не пов'язані з війною в Україні, можливо, в обмін на поступки України і Заходу, які пов'язані з війною", — вважають аналітики.

Джерела інституту повідомляли, що під час переговорів у Саудівській Аравії російська сторона наполягала, аби обидві країни повністю відновили роботу своїх дипломатичних представництв одне в одного. Також росіяни заявляли про вимогу повернення своєї дипломатичної власності, яку США раніше конфісували.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни писали, що Кремль не демонструє ознак готовності йти на матеріальні поступки у переговорах. Про це Фокус повідомляв 19 лютого.

Тоді аналітики також запевняли, що Кремль пропонує Трампу вигідні інвестиції замість поступок щодо України.