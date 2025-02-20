Путем переговоров между США и Россией Путин хочет получить максимум уступок от Трампа, — ISW

Российский президент пытается повлиять на делегацию своей страны, которая участвует в переговорах с представителями США, чтобы добиться как можно больше уступок от Запада и достичь своих целей.

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Кремль пытается подтолкнуть Соединенные Штаты Америки принять экономические и дипломатические условия, не связанные с российско-украинской войной, в обмен на уступки Украины и стран Запада, касающиеся войны. Президент России Владимир Путин пытается влиять на переговорную делегацию РФ, чтобы та была более эффективной в разговорах между конкретными американскими чиновниками, избранными для формирования состава переговорной делегации США. Таким образом президент России стремится получить максимальную выгоду от США. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны в своей сводке за 19 февраля.

"Владимир Путин пытается оптимизировать российскую делегацию на переговорах, чтобы она была наиболее эффективной с конкретными лицами, которых Соединенные Штаты выбирают для своей делегации на переговорах", — говорится в сообщении.

Аналитики института пишут, что ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял о том, что Путин назначит переговорщика с США только после того, как в Америке назначат своего переговорщика. Вероятно, Владимир Путин, сначала отслеживает, кого на переговоры отправляют в США, а потом оценивает ситуацию и назначает посланника со своей стороны — того, кто сможет эффективно провести диалог и повлиять на Белый дом относительно уступок для России.

"Кремль, похоже, пытается подтолкнуть Соединенные Штаты к принятию экономических и дипломатических условий, которые не связаны с войной в Украине, возможно, в обмен на уступки Украины и Запада, которые связаны с войной", — считают аналитики.

Источники института сообщали, что во время переговоров в Саудовской Аравии российская сторона настаивала, чтобы обе страны полностью возобновили работу своих дипломатических представительств друг у друга. Также россияне заявляли о требовании возвращения своей дипломатической собственности, которую США ранее конфисковали.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны писали, что Кремль не демонстрирует признаков готовности идти на материальные уступки в переговорах. Об этом Фокус сообщал 19 февраля.

Тогда аналитики также уверяли, что Кремль предлагает Трампу выгодные инвестиции вместо уступок по Украине.