Автоматичний вступ до НАТО: ЗМІ розкрили, які гарантії безпеки США планують надати Україні

Анонімні американські чиновники кажуть, що вступ України до НАТО в разі повторного нападу РФ буде пунктом майбутньої мирної угоди. Водночас розвідка США говорить, що Путін не відмовився від прагнення захопити всю Україну.

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Під час мирних переговорів США розглядатимуть як одну з гарантій безпеки автоматичний вступ України до Північноатлантичного альянсу (НАТО), якщо РФ порушить угоду і нападе знову, пише NBC News з посиланням на неназваних американських чиновників.

За даними інсайдерів, у Сполучених Штатах вважають, що частина про приєднання України до НАТО в разі повторної агресії Росії може розв'язати ключову проблему, яка хвилює Україну та союзників: запобігти імовірності, що РФ під час перемир'я перегрупується та розпочне нове вторгнення.

Також журналісти наводять інформацію розвідки Сполучених Штатів і союзників, яка вказує на те, що Путін мало зацікавлений у переговорах про завершення війни, не змінив своїх поглядів і все ще сподівається отримати контроль над усією Україною.

Журналісти зазначають, що президент України Володимир Зеленський прагнув проявити гнучкість і припускав, що замість членства в НАТО Україна могла б прийняти як гарантію безпеки розміщення на своїй території миротворчих сил. Здавалося, що цей підхід спрацював, бо президент Дональд Трамп виступав із різкою риторикою щодо Кремля, погрожував тарифами та санкціями і призначив своїм спецпредставником з питань України та Росії лояльного до Києва генерал-лейтенанта армії у відставці Кіта Келлога. Проте все змінилося минулого тижня, коли спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф відвідав Москву для звільнення ув'язненого американського вчителя Марка Фогеля та провів тригодинну зустріч із Володимиром Путіним. Наступного дня, 12 лютого, російському диктатору подзвонив сам Дональд Трамп і після розмови заявив, що країни почнуть переговори для завершення війни в Україні. Після цього Трамп зателефонував Зеленському.

Міністр оборони США Піт Гегсет під час Мюнхенської безпекової конференції заявив, що США вважають членство України в НАТО як результат мирних переговорів "нереалістичним".

Нагадаємо, в опублікованому 19 лютого інтерв'ю Володимир Зеленський сказав, що коли Україна стане повноправним членом ЄС і НАТО, він більше не буде потрібен, а до тих пір він захищатиме свою країну.

Також 19 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про готовність до переговорів з Україною, коментуючи зустріч американської та російської делегацій у Саудівській Аравії.