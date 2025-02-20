Автоматическое вступление в НАТО: СМИ раскрыли, какие гарантии безопасности США планируют предоставить Украине

Анонимные американские чиновники говорят, что вступление Украины в НАТО в случае повторного нападения РФ будет пунктом будущего мирного соглашения. В то же время разведка США говорит, что Путин не отказался от стремления захватить всю Украину.

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Во время мирных переговоров США будут рассматривать как одну из гарантий безопасности автоматическое вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО), если РФ нарушит соглашение и нападет снова, пишет NBC News со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным инсайдеров, в Соединенных Штатах считают, что часть о присоединении Украины к НАТО в случае повторной агрессии России может решить ключевую проблему, которая волнует Украину и союзников: предотвратить вероятность, что РФ во время перемирия перегруппируется и начнет новое вторжение.

Также журналисты приводят информацию разведки Соединенных Штатов и союзников, которая указывает на то, что Путин мало заинтересован в переговорах о завершении войны, не изменил своих взглядов и все еще надеется получить контроль над всей Украиной.

Журналисты отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский стремился проявить гибкость и предполагал, что вместо членства в НАТО Украина могла бы принять в качестве гарантии безопасности размещение на своей территории миротворческих сил. Казалось, что этот подход сработал, потому что президент Дональд Трамп выступал с резкой риторикой в отношении Кремля, угрожал тарифами и санкциями и назначил своим спецпредставителем по вопросам Украины и России лояльного к Киеву генерал-лейтенанта армии в отставке Кита Келлога. Однако все изменилось на прошлой неделе, когда спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф посетил Москву для освобождения заключенного американского учителя Марка Фогеля и провел трехчасовую встречу с Владимиром Путиным. На следующий день, 12 февраля, российскому диктатору позвонил сам Дональд Трамп и после разговора заявил, что страны начнут переговоры для завершения войны в Украине. После этого Трамп позвонил Зеленскому.

Министр обороны США Пит Гегсет во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что США считают членство Украины в НАТО как результат мирных переговоров "нереалистичным".

Напомним, в опубликованном 19 февраля интервью Владимир Зеленский сказал, что когда Украина станет полноправным членом ЕС и НАТО, он больше не будет нужен, а до тех пор он не перестанет защищать свою страну.

Также 19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной, комментируя встречу американской и российской делегаций в Саудовской Аравии.