Если завтра Украина станет членом ЕС и НАТО, я больше не буду нужен, — Зеленский

Президент Зеленский заявил, что будет защищать свою страну до тех пор, пока Украина не станет полноправным членом Североатлантического альянса и Европейского Союза.

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Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью немецкой журналистке Сандре Майшбергер на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Разговор вышел во вторник вечером, 20 февраля. Глава государства высказался о возможных переговорах с Россией, гарантиях безопасности и личной жизни. Немецкое издание Bild процитировало некоторые заявления президента Украины.

Переговоры с Россией

Владимир Зеленский отметил, что Украина не будет заключать соглашения ради аплодисментов. По его словам, "мы должны сохранять терпение, защищать наше государство и суверенитет.

"Мы не будем просто подписывать что-то, чтобы получить громкие аплодисменты!", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Россия пытается его устранить, хотя теперь не физически, как в начале войны, а политически.

"Ради мира в Украине я готов на все. Конечно, Россия хочет избавиться от меня. Возможно, уже не физически, как они пытались в начале войны, но политически. Я очень неудобный человек для Путина. Мы хорошо знаем друг друга!".

Президент вспомнил и переговоры в Нормандском формате 2014 года, где были представители Франции, Германии, России и Украины.

"Я был очень молодым и неопытным. Но им не удалось заставить меня подписать нужные им документы", — сказал он.

Зеленский добавил, что "все же добился изменений". Шесть часов велись напряженные переговоры, во время которых стороны "долго говорили, даже кричали".

"Если завтра Украина станет членом ЕС и НАТО, я больше не буду нужен. Но пока этого нет, я буду защищать свою страну", — заявил президент Украины.

Европейские войска в Украине

Зеленский вспомнил разговор с Дональдом Трампом о гарантиях безопасности для Украины и о завершении активной фазы войны. По его словам, президент США "поддерживает подход, что европейский военный контингент может помочь Украине".

В то же время президент Украины подчеркнул важность привлечения США к этому процессу: "Я сказал ему, что американцы должны быть частью этого процесса, иначе мы можем потерять наше единство. Очень важно, чтобы все союзники вместе защищали Украину — это будет мощным сигналом для Путина!".

Зеленский о своем сыне

Журналистка спросила Зеленского о его 11-летнем сыне Кирилле. Президент признался, что из-за войны у них мало времени вместе:

"Он замечательный мальчик. Очень милый. Просто крутой. Он скучает по своему отцу. Ему хотелось бы проводить со мной больше времени. Он скучает по мне и часто расстраивается. И я тоже", — сказал Зеленский.

Напомним, 18 февраля Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным до конца февраля. По мнению президента США "хочет завершить войну", потому что "ее военные там гибнут тысячами каждую неделю".