Якщо завтра Україна стане членом ЄС і НАТО, я більше не буду потрібен, — Зеленський

Президент Зеленський заявив, що буде захищати свою країну доти, поки Україна не стане повноправним членом Північноатлантичного альянсу та Європейського Союзу.

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Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю німецькій журналістці Сандрі Майшбергер на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Розмова вийшла у вівторок ввечері, 20 лютого. Глава держави висловився про можливі переговори з Росією, безпекові гарантії та особисте життя. Німецьке видання Bild процитувало деякі заяви президента України.

Переговори з Росією

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не буде укладати угоди заради оплесків. За його словами, "ми маємо зберігати терпіння, захищати нашу державу та суверенітет.

"Ми не будемо просто підписувати щось, щоб отримати гучні оплески!", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Росія намагається його усунути, хоча тепер не фізично, як на початку війни, а політично.

"Заради миру в Україні я готовий на все. Звичайно, Росія хоче позбутися мене. Можливо, вже не фізично, як вони намагалися на початку війни, але політично. Я дуже незручна людина для Путіна. Ми добре знаємо один одного!".

Президент згадав і переговори у Нормандському форматі 2014 року, де були представники Франції, Німеччини, Росії та України.

"Я був дуже молодим і недосвідченим. Але їм не вдалося змусити мене підписати потрібні їм документи", — сказав він.

Зеленський додав, що "все ж таки домігся змін". Шість годин велися напружені переговори, під час яких сторони "довго говорили, навіть кричали".

"Якщо завтра Україна стане членом ЄС і НАТО, я більше не буду потрібен. Але поки цього немає, я буду захищати свою країну", — заявив президент України.

Європейські війська в Україні

Зеленський згадав розмову з Дональдом Трампом про гарантії безпеки для України і про завершення активної фази війни. За його словами, президент США "підтримує підхід, що європейський військовий контингент може допомогти Україні".

Водночас президент України підкреслив важливість залучення США до цього процесу: "Я сказав йому, що американці мають бути частиною цього процесу, інакше ми можемо втратити нашу єдність. Дуже важливо, щоб усі союзники разом захищали Україну — це буде потужним сигналом для Путіна!".

Зеленський про свого сина

Журналістка запитала Зеленського про його 11-річного сина Кирила. Президент зізнався, що через війну у них мало часу разом:

"Він чудовий хлопчик. Дуже милий. Просто крутий. Він сумує за своїм батьком. Йому хотілося б проводити зі мною більше часу. Він сумує за мною і часто засмучується. І я теж", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 18 лютого Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним до кінця лютого. На думку президента США "хоче завершити війну", бо "її військові там гинуть тисячами щотижня".