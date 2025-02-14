"Це буде частиною переговорів": міністр оборони США допустив повернення Україні кордонів 22 року

Коментарі глави Пентагону щодо України в НАТО, введення американських миротворців та відновлення кордонів 14 року були більш категоричні. Такі очікування він назвав нереалістичними.

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Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що повернення України до кордонів 2022 року "можливе" і обговорюватиметься під час перемовин. Проте кордони 14 року, членство України в Північноатлантичному альянсі та розміщення американських миротворчих військ він назвав малоймовірними сценаріями. Піт Гегсет зробив заяви щодо війни під час пресконференції у Варшаві 14 лютого.

Піт Гегсет про про ймовірність відновлення кордонів України 2014 року. На відео з 1:24:00.

Коментарі глави Пентагону щодо України прозвучали у відповідь на питання журналіста про можливість відновити українські кордони 22 року, до стану напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

"Я думаю, що все можливо. Як міністр оборони, я маю певну позицію, яку висловлюватиме Америка у цих перемовинах. Моя робота сьогодні полягає в тому, щоб внести певну нотку реалізму в наші переговори", — відповів міністр оборони США.

Він зазначив, що вважає повернення до кордонів 14 року "дуже малоймовірним". Так само нереалістичним міністр оборони США назвав розміщення американських військ і членство України в НАТО як частину переговорів про завершення війни.

"Я ніколи не накладатиму обмеження на те, що президент Сполучених Штатів обговорюватиме з українським і російським лідерами", — сказав посадовець.

Міністр оборони США про майбутні переговори

Повернення України до кордонів 2022 року, за його словами, буде обговорюватися під час майбутніх перемовин між Вашингтоном, Києвом і Москвою.

"Тож як вони врешті виглядатимуть — нам ще належить з'ясувати. Це стане частиною переговорів між нашим президентом, Зеленським, Путіним, і вірогідно Європа також залучиться до цієї дискусії", — сказав Піт Гегсет.

Він також заявив, що Штати розмістять більше своїх військ у Польщі.

На питання про те, чи не спонукають російського лідера Володимира Путіна до подальшої агресії поступки захопленими українськими територіями, урядовець наголосив, що цьому можна запобігти, якщо Альянс збільшить свої інвестиції.

Нагадаємо, 12 лютого міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Штати повинні знову зробити НАТО великим і відродити "дух воїна", а відповідальність за захист Європи повинні взяти на себе європейські лідери.

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого розкритикував Європу, не згадавши про війну в Україні.