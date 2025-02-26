Придется "забыть о НАТО": Трамп назвал причину войны РФ с Украиной (видео)

Желание Украины вступить в Североатлантический альянс, по мнению Дональда Трампа, стало причиной вторжения российской армии. Обеспечение будущих гарантий безопасности США возложат на Европу.

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Украине нужно забыть о вступлении в НАТО, Россия также должна пойти на уступки в рамках будущего мирного соглашения. Об этом сказал президент США Дональд Трамп на первой встрече нового кабинета в Белом доме.

Трамп предупредил, что Россия должна пойти на уступки. Смотреть с 42-й минуты

Именно желание Украины вступить в Североатлантический альянс стало причиной полномасштабного вторжения России, считает он.

"О НАТО придется забыть. Я думаю, это причина, почему все началось", — заявил американский лидер.

При этом Трамп предупредил, что в рамках будущего мирного соглашения Россия тоже должна пойти на уступки. Президент США не уточнил, о чем идет речь.

При этом он добавил, что без американского оружия война в Украине закончилась бы довольно быстро.

"Украинцы — хорошие бойцы, но без американского вооружения, а это лучшее вооружение в мире, все закончилось бы очень быстро", — подчеркнул он.

Трамп также заявил, что не собирается давать Украине слишком большие гарантии безопасности и перепоручит сделать это Европе.

Напомним, США отказываются от субсидирования европейских стран НАТО, не желающих вкладывать деньги в оборону. Штаты не будут выводить военные базы из Европы.

Фокус ранее писал о завышении реальной стоимости военной помощи Украине от США. Фактически размер помощи оказался меньше 20 млрд долларов.