Придется "забыть о НАТО": Трамп назвал причину войны РФ с Украиной (видео)
Желание Украины вступить в Североатлантический альянс, по мнению Дональда Трампа, стало причиной вторжения российской армии. Обеспечение будущих гарантий безопасности США возложат на Европу.
Украине нужно забыть о вступлении в НАТО, Россия также должна пойти на уступки в рамках будущего мирного соглашения. Об этом сказал президент США Дональд Трамп на первой встрече нового кабинета в Белом доме.
Именно желание Украины вступить в Североатлантический альянс стало причиной полномасштабного вторжения России, считает он.
"О НАТО придется забыть. Я думаю, это причина, почему все началось", — заявил американский лидер.
При этом Трамп предупредил, что в рамках будущего мирного соглашения Россия тоже должна пойти на уступки. Президент США не уточнил, о чем идет речь.
При этом он добавил, что без американского оружия война в Украине закончилась бы довольно быстро.
"Украинцы — хорошие бойцы, но без американского вооружения, а это лучшее вооружение в мире, все закончилось бы очень быстро", — подчеркнул он.
Трамп также заявил, что не собирается давать Украине слишком большие гарантии безопасности и перепоручит сделать это Европе.
Напомним, США отказываются от субсидирования европейских стран НАТО, не желающих вкладывать деньги в оборону. Штаты не будут выводить военные базы из Европы.
Фокус ранее писал о завышении реальной стоимости военной помощи Украине от США. Фактически размер помощи оказался меньше 20 млрд долларов.