Европа экономит на армии: США не будут субсидировать "богатых" союзников по НАТО, – Рубио

Соединенные Штаты считают несправедливым содержание армий богатых стран Европы, которые не хотят вкладываться в обороноспособность. У части стран ЕС откровенно слабые войска, признал госсекретарь Марко Рубио.

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Некоторые европейские страны НАТО обладают откровенно слабыми армиями и последние 40 лет вообще не финансировали свою обороноспособность. США далее не могут продолжать субсидировать их, ведь это будет нечестно, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью каналу Fox News.

Штаты считают несправедливым то, что они постоянно субсидируют союзников по НАТО, не желающих тратить деньги на повышение своей обороноспособности, заявил чиновник.

"Единственное, что угрожает НАТО — наличие союзников с недостаточным количеством вооруженных сил. Эти страны не тратили на армии средства. Есть богатые страны, особенно в Западной Европе, у них полно денег, они должны тратить их на национальную безопасность", — подчеркнул госсекретарь.

Тем не менее, богатые страны не хотят нести военные расходы, часть из них тратят 1,5% от своего ВВП на содержание армии. В то же время Рубио не согласился с утверждением, что США будут выводить военный контингент из Европы.

"Мы не можем продолжать их субсидировать. Это несправедливо и неустойчиво. Мы говорим Европе, что надо делать больше, ведь это их континент", — заключил он.

Напомним, в Евросоюзе появилась идея создания оборонного союза без членства США. Альянс станет альтернативой НАТО, убежден кандидат на пост федерального канцлера Германии Фридрих Мерц.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил о новом нападении РФ через 10 лет, если Запад будет недостаточно готов в военном плане.