Європа економить на армії: США не субсидуватимуть "багатих" союзників по НАТО, — Рубіо

Сполучені Штати вважають несправедливим утримання армій багатих країн Європи, які не хочуть вкладатися в обороноздатність. У частини країн ЄС відверто слабкі війська, визнав держсекретар Марко Рубіо.

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Деякі європейські країни НАТО мають відверто слабкі армії і останні 40 років взагалі не фінансували свою обороноздатність. США далі не можуть продовжувати субсидіювати їх, адже це буде нечесно, заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю каналу Fox News.

Штати вважають несправедливим те, що вони постійно субсидують союзників по НАТО, які не бажають витрачати гроші на підвищення своєї обороноздатності, заявив чиновник.

"Єдине, що загрожує НАТО, — наявність союзників із недостатньою кількістю збройних сил. Ці країни не витрачали на армії кошти. Є багаті країни, особливо в Західній Європі, у них повно грошей, вони мають витрачати їх на національну безпеку", — наголосив держсекретар.

Проте багаті країни не хочуть нести військові витрати, частина з них витрачають 1,5% від свого ВВП на утримання армії. Водночас Рубіо не погодився з твердженням, що США будуть виводити військовий контингент з Європи.

"Ми не можемо продовжувати їх субсидіювати. Це несправедливо і нестійко. Ми говоримо Європі, що треба робити більше, адже це їхній континент", — підсумував він.

Нагадаємо, в Євросоюзі з'явилася ідея створення оборонного союзу без членства США. Альянс стане альтернативою НАТО, переконаний кандидат на пост федерального канцлера Німеччини Фрідріх Мерц.

Президент України Володимир Зеленський раніше говорив про новий напад РФ через 10 років, якщо Захід буде недостатньо готовий у військовому плані.