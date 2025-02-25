Теперь США против Украины: почему Трамп поддержал Путина на заседании ООН

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую действия России в Украине. Однако на этот раз результаты голосования оказались неожиданными: Соединённые Штаты поддержали Россию, что вызвало волну дискуссий среди международных аналитиков. Фокус выяснил, в чем кроется причина такого изменения политики, и как это может повлиять на будущее Украины.

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24 февраля 2025 года, в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую действия России и призывающую к выводу российских войск с территории Украины. Примечательно, что на этот раз Соединенные Штаты присоединились к России в голосовании против резолюции, что отражает изменения в геополитической динамике. Американская администрация выступила против, аргументируя, что подобные осуждения не способствуют достижению мира. США даже пытались убедить некоторых союзников, таких как Венгрия и Коста-Рика, отозвать свою поддержку документа, но эти усилия не изменили результатов голосования.

Резолюцию поддержали 93 страны, 18 проголосовали против, в том числе США и Россия, а 65 воздержались. Для сравнения, аналогичные резолюции в 2022 и 2023 годах поддержали 141 страна.

В то же время США предложили собственную резолюцию, которая призывала к скорейшему достижению мира между Россией и Украиной без прямого осуждения России. Однако европейские страны внесли поправки — критику Москвы, что привело к тому, что США воздержались при голосовании за собственную резолюцию. Этот случай подчеркивает растущую готовность Европы проводить независимую от США политику в отношении Украины.

После неудачи американской резолюции в Генеральной Ассамблее, Совет Безопасности ООН принял нейтральную резолюцию, призывающую к скорейшему прекращению конфликта и подчеркивающую роль ООН в поддержании международного мира. Эту резолюцию поддержали 10 голосами, 5 воздержались, среди них Франция и Великобритания. Россия поддержала эту резолюцию, несмотря на ее оппозицию в Генеральной Ассамблее.

Трамп сближается с Россией?

Антироссийская резолюция не получила поддержку от Соединенных Штатов, что стало отражением изменения политики администрации президента Дональда Трампа. Он высказался о необходимости завершения войны через мирные переговоры, даже если это потребует определенных компромиссов с Россией. Международные эксперты и политики выразили обеспокоенность по поводу этого шага.

Французские дипломаты отметили, что поддержка Трампом России может привести к серьезным разногласиям среди западных союзников, что негативно скажется на поддержке Украины. Австралийский аналитик Джером Старки считает, что позиция Трампа является серьезной ошибкой, которая может поднять вопрос доверия к США как надежному союзнику. Это может заставить другие страны пересмотреть свою политику поддержки Украины. В испанском издании El País отметили, что если США выбирают Россию в ООН, это может повлиять на позиции других стран и заставить их пересмотреть свои стратегические интересы, в частности в Европе.

Министр иностранных дел Германии, Анналена Бербок, подчеркнула, что поддержка Трампом России подрывает совместные усилия по поддержке суверенитета Украины и борьбы с агрессией России.

По мнению кандидата политических наук, эксперта-международника Станислава Желиховского, есть несколько причин почему Трамп, своего рода, поддержал Путина.

"Во-первых, это переговорный курс Вашингтона, ведь администрация Дональда Трампа активно развивает концепцию мирных переговоров и пытается создать условия для их начала. Вашингтон, вероятно, стремится избежать шагов, которые могли бы повредить дипломатическим каналам коммуникации с Москвой. Это касается не только таких документов, но и всех заявлений, звучащих от американских чиновников, в частности от Трампа и других членов его администрации. Этот подход контрастирует с тем, к чему мы привыкли в последние годы", — объясняет Фокусу Желиховский.

Другая причина заключается в балансировании между интересами. Соединенные Штаты пытаются найти компромисс между поддержкой Украины и желанием не провоцировать Россию на эскалацию, что может быть частью тактики давления на официальный Киев. Если переговоры все же состоятся, то они, вероятно, будут базироваться на определенных компромиссах, и, очевидно, Украина будет вынуждена сделать уступки, поскольку ситуация сейчас не позволяет рассчитывать на полный перелом в свою пользу.

"Политические факторы в США также играют свою роль. Продолжаются дебаты по финансированию помощи Украине, а республиканцы, которые поддерживают Трампа, часто выступают против значительной помощи Киеву. Это напрямую влияет на решения, которые принимаются. Трамписты также ставили палку в колеса, когда принимался пакет помощи Украине размером более 60 миллиардов долларов", — продолжает политолог.

Сейчас, когда Конгресс под контролем республиканцев, этот вопрос еще не поднят, но со временем можно ожидать, что поддержка США может уменьшиться, считает эксперт. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация и сможет ли Путин достичь компромисса, это может повлиять на объем помощи, которую Украина получит от США.

Если Трамп говорит, что хочет завершить войну, он это сделает, любым способом

По мнению эксперта, Трамп стремится выиграть на внутриполитическом поле, показав своим гражданам, что он эффективный лидер, способный выполнять свои обещания, в частности по завершению войны в Украине. Он хочет продемонстрировать мировым лидерам, что он может достичь мирного урегулирования, а не только продолжения конфликта, которым занимались предыдущие администрации.

В зависимости от того, как будут развиваться события, поддержка со стороны США может уменьшиться, и Украина может оказаться под сильным дипломатическим давлением относительно принятия условий переговоров, которые могут быть выгодны России. Трамп может попытаться создать ситуацию, где мирные соглашения будут менее жесткими для Украины, пытаясь сохранить позиции для своей политической выгоды.

"Если мирное соглашение будет подписано, это, вероятно, будет означать уступки со стороны Украины, возможно, в вопросах территорий или военного присутствия. Однако трудно спрогнозировать, какими именно будут условия, поскольку Путин будет настаивать на своих требованиях относительно территории и политического статуса Украины.

В общем, США действительно постепенно отходят от жесткой антироссийской политики, и это может осложнить международную поддержку Украины, в частности финансовую помощь, если Вашингтон продолжит избегать действий, которые могут разозлить Кремль", — говорит Желиховский.

Американо-украинские отношения потерпели крах?

Политолог Олег Постернак подчеркивает, что резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН имеют конкретные международные последствия. Поддержка той или иной страны и ее подходов к резолюциям свидетельствует об изменении отношения США к пониманию российско-украинской войны, ее природы и причин. По словам эксперта, учитывая заявления, комментарии и мнения, которые выразила переходная администрация Трампа, понятно, что США больше не являются основным союзником Украины, в частности в вопросах безопасности.

Соединенные Штаты пытаются найти компромисс между поддержкой Украины и желанием не провоцировать Россию на эскалацию, что может быть частью тактики давления на официальный Киев.

"Американо-украинские отношения претерпели существенные изменения. Украина теряет США как ключевого военного партнера. Остановить этот процесс невозможно, хотя его можно замедлить. Причины две: во-первых, США переориентируются на противостояние с Китаем. Это началось еще во времена Байдена, когда внимание США постепенно смещалось с Европы и России на Китай, а Трамп сейчас активно продолжает эту тенденцию. Ему нужна Россия как нейтральный игрок в противостоянии США с Китаем. Во-вторых, США стремится минимизировать свое влияние на европейские вопросы, передавая их на рассмотрение европейских стран. Это ключевая цель американской внешней политики", — объясняет Фокусу Постернак.

По мнению политолога, Украина в этом сценарии не имеет важности. США готовы с помощью компромиссов с Россией создать максимально выгодный для Москвы мирный план, что позволит выстроить новые отношения с Кремлем.

"Это, к сожалению, реальность, которую мы должны принять. Американцы выбрали Трампа, и он выполняет обещания, сделанные во время избирательной кампании, намекая на изоляционизм и быстрое завершение войны. Это часть его мировоззрения, которое он активно реализует", — продолжает эксперт.

Если Трамп говорит, что хочет завершить войну, он это сделает, любым способом. Пока европейские лидеры съезжаются в Украину, между США и Россией продолжаются непрямые переговоры, уверен политолог. Рабочие группы продолжают свою работу, а встречи в рамках международных организаций — это лишь символические этапы.

"Уже идут переговоры между США и Россией по мирному плану по Украине, и Украина не будет включена в эти переговоры на любом этапе, и надежды на встречу Зеленского с Трампом перед его встречей с Путиным являются наивными. Это уже произошло, и идет постоянная работа над согласованием плана.

Офис президента Украины несет значительные репутационные потери из-за неспособности настроить эффективный диалог с Белым домом. Визит Келога — это максимум, на что можно надеяться в данный момент, и он не изменит ситуации в мирном процессе", — убежден Постернак.

Остается вопрос: принять Украине мирную инициативу или нет? По словам политолога Владимир Зеленский еще имеет шансы вмешаться в этот процесс, но эта инициатива будет частью мирных переговоров между США и Россией, где США, вероятно, будет пытаться навязать свой подход, давя на Украину, как это уже проявляется в атаках на рейтинг президента и попытках лишить его субъектности.

"Это все часть стратегии, направленной на то, чтобы Зеленский принял мирный план Трампа, в соответствии с интересами Вашингтона в геостратегической перспективе", — резюмирует Постернак.

Напомним, в Соединенных Штатах ожидают предстоящие встречи президента Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры могут состояться уже в ближайшие дни.

Также, 24 февраля в Белом доме состоялись переговоры президентов США и Франции. Помимо прочего, Трамп дал понять, что не видит "никаких проблем" в отправке европейских войск в Украину в качестве "миротворцев".