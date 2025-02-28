Игры Путина и страхи Трампа: когда Россия назовет свои уступки в рамках мирного процесса

Президент США Дональд Трамп заявляет, что в ходе переговорного процесса Кремлю придется идти на уступки, но Путин в конце концов не нарушит соглашение по завершению полномасштабной российско-украинской войны. О каких конкретно уступках со стороны Москвы может идти речь на практике, выяснял Фокус.

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Вскоре после переговоров с британским премьером Киром Стармером в Белом доме, президент США заявил, что не верит в то, что Путин нарушит "мирное соглашение", которое может быть заключено для завершения российско-украинской войны.

"Думаю, он (Путин — ред.) сдержит свое слово. Я говорил с ним, я его уже долгое время знаю и думаю, что соглашение будет выполняться", — подчеркнул Дональд Трамп.

Кроме того, он отметил, что в рамках "урегулирования войны" в Украине глава Кремля будет вынужден пойти на определенные уступки. Между тем президент США не уточнил, какими именно могут быть эти уступки, но подчеркнул, что если бы не был избран президентом, то война в Украине "продолжалась бы еще долго".

Вообще, если говорить о гипотетических сроках завершения войны, следует заметить, что господин Трамп иногда высказывается довольно неоднозначно. К примеру, если в начале текущей недели он уверял, что видит "огромный прогресс" на этом пути, то не далее, как 27 февраля подчеркнул, мол, или война завершится очень скоро, или вообще — никогда.

Путин тем временем расхвалил администрацию Трампа за "прагматизм" и "реальный взгляд на вещи", добавив, что первые контакты с представителями США внушают "определенные надежды".

Параллельно с этим путинский спикер Песков, комментируя недавнее заявление Трампа о том, что тот, мол, сделает все возможное, чтобы Украина в рамках мирного процесса получила назад как можно больше оккупированных территорий, резюмировал: территории, контролируемые войсками РФ, "неотъемлемая часть России", а потому ни о каком возвращении речи идти не может. Кроме того, пресс-секретарь главы Кремля, предварительно подчеркнув, что "конфликт является слишком сложной и запущенной проблемой", посоветовал не ждать "быстрых и легких решений".

В свою очередь глава росМИД Сергей Лавров заявил, что остановки боевых действий по линии соприкосновения не будет, "потому что у нас есть Конституция". Таким образом главный дипломат РФ недвусмысленно намекает, что Москва, вопреки вероятным усилиям Трампа, не собирается уступать захваченные украинские земли. О том, что Россия сейчас сохраняет "максималистские территориальные амбиции и не желает идти на территориальные уступки", отмечают в своем свежем аналитическом отчете и эксперты американского института изучения войны (ISW). Учитывая это, возникает вполне закономерный вопрос о том, а на какие все же уступки в рамках мирных переговоров реально, а не ради имитационной галочки готов пойти Кремль?

Понимает ли Трамп, что "сварить кашу" с Путиным нереально

Подчеркнув, что сейчас россияне заняли позицию максималистских требований, политолог Максим Джигун в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "Российская сторона, последовательно придерживаясь плана своих прихотей, на самом деле стремится получить хотя бы часть из того, что планировала перед началом своей "СВО". И в данном случае речь идет и о территории, и об ослаблении ВСУ, и о каких-то мифических вещах по ограничению влияния НАТО и т.д.".

По убеждению эксперта, как только начнутся предметные переговоры не относительно формы, а относительно содержания достижения мира, "наши американские партнеры очень быстро поймут, что сварить кашу с Путиным — на самом деле очень и очень сложно".

"В результате США придется либо соглашаться на больные фантазии россиян, чего я надеюсь, не произойдет, либо идти с ними на конфронтацию путем жесткого давления. Пока же Россия старательно играет свою роль в букетно-конфетном периоде, который начался между РФ и США после прихода к властному рулю Дональда Трампа. То есть, Москва всячески пытается продемонстрировать, что является действительно конструктивным игроком, попутно предлагая Трампу, который буквально помешан на деньгах, различные проекты, в том числе и о разработке полезных ископаемых на оккупированных украинских территориях. Но это все может быть в основном лишь информационной пылью в глаза американцев, а вот когда дойдет до сути разговора, убежден, что Вашингтону и Москве не удастся так легко найти общий язык, как сейчас", — подчеркивает Максим Джигун.

Когда "ширма российской лжи окончательно упадет", прогнозирует политолог, кардинально изменится и риторика Белого дома, и его решения в отношении России.

"Не исключаю, что именно американская сторона пока несколько опасается переходить к более практическим вопросам, в том числе и относительно вероятных уступок РФ, осознавая, что это заведет "суперпобедителя и миротворца" Трампа в тупик, из которого чрезвычайно сложно будет находить выход", — заключает Максим Джигун.

Почему Путин готов преимущественно к экономическим уступкам

В свою очередь политолог Алексей Якубин в разговоре с Фокусом акцентирует: "Почему Белый дом не говорит публично о том, на какие уступки может пойти Россия? Я думаю, что переговорная стратегия Трампа сейчас заключается в том, чтобы всячески стимулировать Россию к переговорам. Иначе говоря, Трамп, считая, что очень хорошо умеет говорить с плохими парнями, пытается этих самых парней максимально заинтересовать в участии в мирных переговорах. Как я вижу, одним из способов Трамп видит в том, чтобы сохранять Путину лицо и демонстрировать постоянно свое "уважение". Это, кстати, было наглядно продемонстрировано Белым домом во время недавнего голосования на Генассамблее ООН за резолюцию, когда США впервые не назвали Россию агрессором. Также обращает на себя внимание риторика Трампа, в которой присутствует публичная лесть в адрес Путина, ну, и так далее. То есть, Трамп видит, что Путин очень падок на подобные вещи и поэтому он это постоянно использует, причем — подчеркнуто в публичной плоскости".

Прогнозируя, на какие в конце концов уступки может реально пойти Россия, эксперт, прежде всего, отметил, что Москва может дать согласие на использование $300 млрд замороженных в Европе росактивов для восстановления Украины. Кроме того, не исключает Алексей Якубин, апеллируя к плану Келлога, российские энергоносители могут быть обложены налогом на 30% на неопределенное количество лет, а полученные от этого средства также будут использоваться на восстановление Украины. Также эксперт предполагает, что РФ пойдет на сокращения, связанные с количеством стратегических ракет и вообще — заключит с США договор о разоружении.

Что же касается вопроса оккупированных территорий, то здесь, моделирует ситуацию Алексей Якубин, Российская Федерация в обмен на Курщину, может вывести свои войска из оккупированной части Харьковской области. А вот по Запорожской, Херсонской и тем более Донецкой и Луганской областей соответствующих "компромиссных" шагов от РФ ожидать не следует, считает эксперт, даже при худшей для России переговорной "погоде", обусловленной гипотетическим давлением администрации Трампа с одной стороны и ситуацией непосредственно на поле боя — с другой.