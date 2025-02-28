Ігри Путіна та страхи Трампа: коли Росія назве свої поступки в рамках мирного процесу

Президент США Дональд Трамп заявляє, що в ході переговорного процесу Кремлю доведеться йти на поступки, але Путін зрештою не порушить угоду щодо завершення повномасштабної російсько-української війни. Про які конкретно поступки з боку Москви може йтися на практиці, з’ясовував Фокус.

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Невдовзі після переговорів з британським прем’єром Кіром Стармером у Білому домі, президент США заявив, що не вірить у те, що Путін порушить "мирну угоду", яка може бути укладена для завершення російсько-української війни.

"Думаю, він (Путін — ред.) стримає своє слово. Я говорив з ним, я його вже тривалий час знаю і гадаю, що угода буде виконуватися", — підкреслив Дональд Трамп.

Крім того, він зазначив, що в межах "врегулювання війни" в Україні очільник Кремля буде змушений піти на певні поступки. Тим часом президент США не уточнив, якими саме можуть бути ці поступки, але підкреслив, що якби не був обраний президентом, то війна в Україні "тривала б ще довго".

Взагалі, якщо говорити про гіпотетичні терміни завершення війни, слід зауважити, що пан Трамп подекуди висловлюється досить неоднозначно. Приміром, якщо на початку поточного тижня він запевняв, що бачить "величезний прогрес" на цьому шляху, то не далі, як 27 лютого наголосив, мовляв, або війна завершиться дуже скоро, або взагалі — ніколи.

Путін тим часом розхвалив адміністрацію Трампа за "прагматизм" і "реальний погляд на речі", додавши, що перші контакти з представниками США вселяють "певні сподівання".

Паралельно з цим путінський спікер Пєсков, коментуючи нещодавню заяву Трампа про те, що той, мовляв, зробить все можливе, аби Україна в рамках мирного процесу отримала назад якомога більше окупованих територій, резюмував: території, контрольовані військами РФ, "невід’ємна частина Росії", а тому ні про яке повернення мови не може йти. Крім того, прессекретар очільника Кремля, попередньо підкресливши, що "конфлікт є надто складною і занедбаною проблемою", порадив не чекати на "швидкі та легкі рішення".

Своєю чергою глава росМЗС Сергій Лавров заявив, що зупинки бойових дій по лінії зіткнення не буде, "бо у нас є Конституція". Таким чином головний дипломат РФ недвозначно натякає, що Москва, всупереч ймовірним зусиллям Трампа, не збирається поступатися захопленими українськими землями. Про те, що Росія наразі зберігає "максималістські територіальні амбіції і не бажає йти на територіальні поступки", зазначають у своєму свіжому аналітичному звіті й експерти американського інституту вивчення війни (ISW). З огляду на це, виникає цілком закономірне запитання про те, а на які все ж таки поступки в рамках мирних переговорів реально, а не задля імітаційної галочки готовий піти Кремль?

Чи розуміє Трамп, що "зварити кашу" з Путіним нереально

Підкресливши, що наразі росіяни зайняли позицію максималістських вимог, політолог Максим Джигун у розмові з Фокусом зауважує наступне: "Російська сторона, послідовно тримаючи плану своїх забаганок, насправді прагне отримати бодай частину з того, що планувала перед початком своєї "СВО". І в даному разі мова йде і про території, і про ослаблення ЗСУ, і про якісь міфічні речі щодо обмеження впливу НАТО, тощо".

На переконання експерта, як тільки розпочнуться предметні переговори не відносно форми, а щодо змісту досягнення миру, "наші американські партнери дуже швидко зрозуміють, що зварити кашу з Путіним – насправді дуже і дуже складно".

"В результаті США доведеться або погоджуватися на хворі фантазії росіян, чого я сподіваюся, не відбудеться, або йти з ними на конфронтацію шляхом жорсткого тиску. Наразі ж Росія старанно грає свою роль у букетно-цукерковому періоді, який розпочався між РФ і США після приходу до владного керма Дональда Трампа. Тобто, Москва усіляко намагається продемонструвати, що являється дійсно конструктивним гравцем, попутно пропонуючи Трампу, який буквально схиблений на грошах, різноманітні проекти, зокрема й про розробку корисних копалин на окупованих українських територіях. Та це все може бути здебільшого лише інформаційною пилюкою в очі американців, а ось коли дійде до суті розмови, переконаний, що Вашингтону і Москві не вдасться так легко порозумітися, як зараз", — підкреслює Максим Джигун.

Коли "ширма російської брехні остаточно впаде", прогнозує політолог, кардинально зміниться і риторика Білого дому, і його рішення відносно Росії.

"Не виключаю, що саме американська сторона наразі дещо побоюється переходити до більш практичних питань, зокрема й щодо ймовірних поступок РФ, усвідомлюючи, що це заведе "суперпереможця и миротворця" Трампа у глухий кут, з якого надзвичайно складно буде знаходити вихід", — підсумовує Максим Джигун.

Чому Путін готовий переважно до економічних поступок

Своєю чергою політолог Олексій Якубін у розмові з Фокусом акцентує: "Чому Білий дім не говорить публічно про те, на які поступки може піти Росія? Я думаю, що переговорна стратегія Трампа наразі полягає в тому, щоб усіляко стимулювати Росію до переговорів. Інакше кажучи, Трамп, вважаючи, що дуже добре вміє говорити з поганими хлопцями, намагається цих самих хлопців максимально зацікавити щодо участі у мирних перемовинах. Як я бачу, одним із способів Трамп вбачає в тому, щоб зберігати Путіну обличчя і демонструвати повсякчас свою "повагу". Це, до речі, було наочно продемонстровано Білим домом під час нещодавнього голосування на Генасамблеії ООН за резолюцію, коли США вперше не назвали Росію агресором. Також звертає на себе увагу риторика Трампа, в якій присутні публічні лестощі на адресу Путіна, ну, і так далі. Тобто, Трамп бачить, що Путін дуже ласий до подібних речей і тому він це постійно використовує, причому – підкреслено у публічній площині".

Прогнозуючи, на які зрештою поступки може реально піти Росія, експерт, передусім, зазначив, що Москва може дати згоду щодо використання $300млрд заморожених у Європі росактивів для відбудови України. Крім того, не виключає Олексій Якубін, апелюючи до плану Келлога, російські енергоносії можуть бути оподатковані на 30% на невизначену кількість років, а отримані від цього кошти також використовуватимуться на відновлення України. Також експерт припускає, що РФ піде на скорочення, пов’язані з кількістю стратегічних ракет та й взагалі – укладе зі США договір про роззброєння.

Що ж стосується питання окупованих територій, то тут, моделює ситуацію Олексій Якубін, Російська Федерація в обмін на Курщину, може вивести свої війська з окупованої частини Харківської області. А ось щодо Запорізької, Херсонської і тим паче Донецької та Луганської областей відповідних "компромісних" кроків від РФ очікувати не слід, вважає експерт, навіть за найгіршої для Росії переговорної "погоди", обумовленої гіпотетичним тиском адміністрації Трампа з одного боку і ситуацією безпосередньо на полі бою — з іншого.