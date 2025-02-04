"Дебальцеве захопили під час перемир'я": ЗСУ на передовій дали прогноз про припинення вогню, — CNN (відео)

За словами українських захисників, ситуація на фронті не виглядає таким чином, що ось-ось настане перемир'я. Імовірність оголошення режиму припинення вогню бійці на передовій оцінюють у 30-40%.

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Багато жителів Слов'янська Донецької області, де 10 років тому почалася війна, чекають, коли буде введено режим припинення вогню. Про це йдеться в сюжеті, опублікованому CNN.

ЗСУ на передовій дали прогноз про припинення вогню — CNN

"Хоча б просто зупинитися, перестати бомбити. Зараз немає майбутнього. Ми не бачимо. А хто його бачить? Ви бачите?" — вдалася в питання мешканка міста Інеса.

Війна в бункері, де дислоковані дроноводи ЗСУ, відчувається геймінгом із високими ставками, зазначає Нік Пейтон Волш, спецкор CNN із питань міжнародної безпеки: "Тисячі загиблих і поранених щодня".

Розташування операторів дронів

Розташування операторів дронів

Цей світ чатів, камер дронів перебуває на порядному віддаленні від окопних жахів. Бійцю Володимиру залишається близько тижня до круглої дати — він майже 10 років бореться з російською агресією, а до лав Сил оборони вступив 2015-го, коли російські війська захопили Дебальцеве. Буквально під час режиму припинення вогню.

"Було заморожування конфлікту, яке призвело до повномасштабної війни. Тому якщо зараз буде знову заморозка, для нас буде тільки гірше. Тому що противник відновиться, знову сформує нові військові частини, підрозділи, перегрупується і нападе", — пояснив український захисник.

Розташування операторів дронів

Багато українців вважають, що якщо в НАТО хочуть миру, то потрібно розмістити свої війська між ЗСУ та російською армією.

"Це були б реальні гарантії — безпеки в Україні. Тому що Росія, попри те, що вони кажуть, що нікого не бояться — вони бояться Америки та НАТО в цілому", — пояснив він.

Бійці ЗСУ

Бійці ЗСУ

У сутінках на передовій настає пауза, російських дронів у небі стає менше, але червона крапка в застосунку на телефоні бійця означає, що один із них уже висить над головою.

Сигнал про драни в небі

У цій війні багато що швидко змінюється, але, здається, що обстріли триватимуть вічно. Деякі бійці оцінюють імовірність перемир'я в 30%, інші — в 40%.

"Ну, тому що ситуація на фронті не та. Не так складається, щоб видно було, що ось-ось буде перемир'я. Все дуже важко", — пояснив боєць.

"Відсотків 40%, — сказав Андрій, військовий із 66-ї механізованої бригади. — Інша сторона виграє, віджимає території, і нам нічим за великим рахунком відповісти".

Ситуація в Лимані

Залізничний хаб у Лимані — свого роду радянський приз і символ невблаганності війни, це місце було захоплене росіянами, потім вони були відкинуті, і тепер росіяни знову наближаються, зазначив автор сюжету.

"Тут я бігала босоніж, там річка, там я купалася, мені зараз 72 роки, — пояснила мешканка міста Лариса, яка не хоче їхати. — Всі мої брати тут троє поховані, всі тітки, дядьки, тато, мама, не можу виїхати, не можу".

Лиман

Лиман

За її підрахунками, вона нарахувала десятки прильотів у місті тільки за ранок.

"Я п'ю снодійне. Ніхто це не вирішить, вирішить тільки Путін, якщо він скаже: "Та ну його, скільки я людей погубив", — пояснила жінка. Україна проводить мінімальну підготовку на найгірший із можливих сценаріїв.

Фортифікації

Фортифікації

Фортифікації

Києву завжди була потрібна зовнішня допомога, щоб відвернути катастрофу, яка, будемо сподіватися, зараз не прийде під виглядом миру, резюмує CNN.

Нагадаємо, що мер Харкова Ігор Терехов розповів, як удвічі зменшити тривоги.

Також повідомлялося, що ЗСУ вибили росіян із кількох позицій на Куп'янському напрямку.