"Дебальцево захватили во время перемирия": ВСУ на передовой дали прогноз о прекращении огня, — CNN (видео)

По словам украинских защитников, ситуация на фронте не выглядит таким образом, что вот-вот наступит перемирие. Вероятность объявления режима прекращения огня бойцы на передовой оценивают в 30-40%.

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Многие жители Славянска Донецкой области, где 10 лет назад начались война ждут, когда будет введен режим прекращения огня. Об этом говорится в сюжете, опубликованном CNN.

ВСУ на передовой дали прогноз о прекращении огня — CNN

"Хотя бы просто остановиться, перестать бомбить. Сейчас нет будущего. Мы не видим. А кто его видит? Вы видите?" — задалась вопросом жительница города Инесса.

Война в бункере, где дислоцированы дроноводы ВСУ ощущается неким геймингом с высокими ставками, отмечает Ник Пэйтон Уолш, спецкор CNN по вопросам международной безопасности: "Тысячи погибших и раненых ежедневно".

Расположение операторов дронов

Расположение операторов дронов

Этот удаленный мир чатов, камер дронов находится на порядочном отдалении от окопных ужасов. Бойцу Владимиру остается около недели до круглой даты — он без малого 10 лет борется с российской агрессией, а в ряды Сил обороны вступил в 2015-м, когда российские войска захватили Дебальцево. Буквально во время режима прекращения огня.

"Было замораживание конфликта, которое привело к полномасштабной войне. Поэтому если сейчас будет вновь заморозка, для нас будет только хуже. Потому что противник восстановится, вновь сформирует новые воинские части, подразделения, перегруппируется и нападет", — объяснил украинский защитник.

Расположение операторов дронов

Многие украинцы считают, что если в НАТО хотят мира, то нужно разместить свои войска между ВСУ и российской армией.

"Это были бы гарантии реальные — безопасности в Украине. Потому что Россия, несмотря на то, что они говорят, что никого не боятся — они боятся Америку и НАТО в целом", — объяснил он.

Бойцы ВСУ

Бойцы ВСУ

В сумерках на передовой наступает пауза, российских дронов в небе становится меньше, но красная точка в приложении на телефона бойца означает, что один из них уже находится над головой.

Сигнал о драни в небе

В этой войне многое быстро меняется, но, кажется, что обстрелы будут длится вечно. Некоторые бойцы оценивают вероятность перемирия в 30%, другие — в 40%.

"Ну, потому что ситуация на фронте не та. Не так складывается, чтобы видно было, что вот-вот будет перемирие. Все очень тяжело", — объяснил боец.

"Процентов 40%, — сказал Андрей, военный из 66-й механизированной бригады. — Другая сторона выигрывает, отжимает территории, и нам нечем по большому счету ответить".

Ситуация в Лимане

Железнодорожный хаб в Лимане — своего рода советский приз и символ неумолимости войны, это место было захвачено россиянами, затем они были отброшены отсюда, и теперь россияне вновь приближаются, отметил автор сюжета.

"Здесь я бегала босиком, там речка, там я купалась, мне сейчас 72 года, — объяснила жительница города Ларисса, которая не хочет уезжать. — Все мои братья здесь трое похоронены, все тетки, дядьки, папа, мама, не могу уехать, не могу".

Лиман

Лиман

По ее подсчетам, она насчитала десятки прилетов в городе только за утро.

"Я пью снотворное. Никто это не решит, решит только Путин, если он скажет: "Да ну его, сколько я людей погубил", — объяснила женщина.

Украина проводит минимальную подготовку на худший из возможных сценариев.

Фортификации

Фортификации

Фортификации

Киеву всегда требовалась внешняя помощь, чтобы отвратить катастрофу, которая, будем надеятся, сейчас не придет под видом мира, резюмирует CNN.

Напомним, что мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, как вдвое уменьшить тревоги.

Также сообщалось, что ВСУ выбили россиян с нескольких позиций на Купянском направлении.